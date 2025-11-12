Мбаппе конфликтует с Винисиусом в Реале — что известно

Эмоции Винисиуса Жуниора. Фото: Reuters/Susana Vera

Звезда мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может сменить команду в ближайшее время. Это зависит от руководства "королевского клуба".

Одноклубник Винисиуса считает бразильца токсичным для репутации команды, сообщает El Nacional.

Скандалы с участием Винисиуса могут повлиять на восприятие "Реала" в мире. Такого мнения придерживается лидер испанской команды Килиан Мбаппе. Капитан сборной Франции хочет, чтобы его партнер по команде оказался в списке футболистов, которых "бланкос" готовы продать.

Конфликт Мбаппе и Винисиуса

В нынешнем сезоне бразилец уже был замешан в нескольких неприятных историях. Однако из них произошла в матче с "Барселоной", когда Винисиус не хотел уходить на замену, устроил скандал, а затем и спровоцировал драку с соперниками.

Килиан Мбаппе в матче за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Мбаппе считает, что поведение партнера по команде негативно сказывается на репутации клуба и перспективах "Реала" на поле. Килиан попросил президента "бланкос" продать Винисиуса, а вырученные средства потратить на трансфер Эрлинга Холанна. По мнению француза, норвежский форвард мог бы играть на острие атаки, а сам Мбаппе готов перейти на левый фланг, который сейчас занят Винисиусом.

В сезоне 2025/2026 бразилец забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету Мбаппе 18 мячей и 2 ассиста.

