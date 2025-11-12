Відео
Україна
У Реалі виник новий конфлікт через Вінісіуса

У Реалі виник новий конфлікт через Вінісіуса

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 14:15
Оновлено: 14:11
Мбаппе конфліктує з Вінісіусом у Реалі — що відомо
Емоції Вінісіуса Жуніора. Фото: Reuters/Susana Vera

Зірка мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор може змінити команду найближчим часом. Це залежить від керівництва "королівського клубу".

Одноклубник Вінісіуса вважає бразильця токсичним для репутації команди, повідомляє El Nacional.

Скандали за участю Вінісіуса можуть вплинути на сприйняття "Реала" у світі. Такої думки дотримується лідер іспанської команди Кіліан Мбаппе. Капітан збірної Франції хоче, щоб його партнер по команді опинився у списку футболістів, яких "бланкос" готові продати.

Конфлікт Мбаппе і Вінісіуса

У нинішньому сезоні бразилець уже був замішаний у кількох неприємних історіях. Однак одна з них сталася в матчі з "Барселоною", коли Вінісіус не хотів іти на заміну, влаштував скандал, а згодом і спровокував бійку з суперниками.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе в матчі за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Мбаппе вважає, що поведінка партнера по команді негативно позначається на репутації клубу та перспективах "Реала" на полі. Кіліан попросив президента "бланкос" продати Вінісіуса, а виручені кошти витратити на трансфер Ерлінга Голанна. На думку француза, норвезький форвард міг би грати на вістрі атаки, а сам Мбаппе готовий перейти на лівий фланг, який зараз зайнятий Вінісіусом.

У сезоні 2025/2026 бразилець забив 5 голів та зробив 4 результативні передачі. На рахунку Мбаппе 18 м'ячів та 2 асисти.

спорт футбол Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Вінісіус Жуніор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
