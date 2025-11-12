Відео
Реал може замінити Алонсо на посаді головного тренера

Реал може замінити Алонсо на посаді головного тренера

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 00:46
Оновлено: 00:47
Реал може звільнити Алонсо — головний кандидат на заміну Клопп
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Керівництво мадридського "Реалу" може прийняти несподіване рішення щодо тренерського містка. Вони замінять Хабі Алонсо на більш зіркового тренера. 

Про можливу відставку Алонсо розповів портал El Nacional.

Хаби Алонсо
Останнє попередження для Алонсо. Фото: Reuters

"Реал" замінить Алонсо

У Мадриді заговорили про зміну тренера після поразки від "Ліверпуля" та нічиєї з "Райо Вальєкано", які розлютили президента клубу Флорентіно Переса.

Головним кандидатом на посаду є Юрген Клопп, який з січня 2025-го на адміністративній посаді в Red Bull.

Німець прославився за роботу з "Боруссією" та "Ліверпулем". В 2024 році Юрген завершив тренерську кар'єру.

"Реал" лідирує з 31 очком після 12 турів чемпіонату Іспанії. "Барселона" відстає на три бали.

Нагадаємо, відомий футболіст розповів про можливість повернутися в столичне "Динамо".

Зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду зробив несподівану заяву щодо завершення кар'єри.

У WADA вперше висловились про можливість покарання вінгера збірної України Михайла Мудрика.

Українські фанати можуть побачити матчі проти Франції та Ісландії на кількох платформах.

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Юрген Клопп Хабі Алонсо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
