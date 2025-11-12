Реал може звільнити Алонсо — головний кандидат на заміну Клопп

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Керівництво мадридського "Реалу" може прийняти несподіване рішення щодо тренерського містка. Вони замінять Хабі Алонсо на більш зіркового тренера.

Про можливу відставку Алонсо розповів портал El Nacional.

"Реал" замінить Алонсо

У Мадриді заговорили про зміну тренера після поразки від "Ліверпуля" та нічиєї з "Райо Вальєкано", які розлютили президента клубу Флорентіно Переса.

Головним кандидатом на посаду є Юрген Клопп, який з січня 2025-го на адміністративній посаді в Red Bull.

Німець прославився за роботу з "Боруссією" та "Ліверпулем". В 2024 році Юрген завершив тренерську кар'єру.

"Реал" лідирує з 31 очком після 12 турів чемпіонату Іспанії. "Барселона" відстає на три бали.

