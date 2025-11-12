Видео
Реал может заменить Алонсо на посту главного тренера

Дата публикации 12 ноября 2025 00:46
обновлено: 00:47
Реал может уволить Алонсо - главный кандидат на замену Клопп
Хаби Алонсо. Фото: Reuters

Руководство мадридского "Реала" может принять неожиданное решение относительно тренерского мостика. Они заменят Хаби Алонсо на более звездного тренера.

О возможной отставке Алонсо рассказал портал El Nacional.

Хаби Алонсо
Последнее предупреждение для Алонсо. Фото: Reuters

"Реал" заменит Алонсо

В Мадриде заговорили о смене тренера после поражения от "Ливерпуля" и ничьей с "Райо Вальекано", которые разозлили президента клуба Флорентино Переса.

Главным кандидатом на должность является Юрген Клопп, который с января 2025-го на административной должности в Red Bull.

Немец прославился за работу с "Боруссией" и "Ливерпулем". В 2024 году Юрген завершил тренерскую карьеру.

"Реал" лидирует с 31 очком после 12 туров чемпионата Испании. "Барселона" отстает на три балла.

Напомним, известный футболист рассказал о возможности вернуться в столичное "Динамо".

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду сделал неожиданное заявление о завершении карьеры.

В WADA впервые высказались о возможности наказания вингера сборной Украины Михаила Мудрика.

Украинские фанаты могут увидеть матчи против Франции и Исландии на нескольких платформах.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
