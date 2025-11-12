Реал может уволить Алонсо - главный кандидат на замену Клопп

Реал может заменить Алонсо на посту главного тренера
Руководство мадридского "Реала" может принять неожиданное решение относительно тренерского мостика. Они заменят Хаби Алонсо на более звездного тренера.
О возможной отставке Алонсо рассказал портал El Nacional.
"Реал" заменит Алонсо
В Мадриде заговорили о смене тренера после поражения от "Ливерпуля" и ничьей с "Райо Вальекано", которые разозлили президента клуба Флорентино Переса.
Главным кандидатом на должность является Юрген Клопп, который с января 2025-го на административной должности в Red Bull.
Немец прославился за работу с "Боруссией" и "Ливерпулем". В 2024 году Юрген завершил тренерскую карьеру.
"Реал" лидирует с 31 очком после 12 туров чемпионата Испании. "Барселона" отстает на три балла.
