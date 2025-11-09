Лунин может покинуть Реал зимой — Алонсо не видит его в составе команды

Хаби Алонсо. Фото: Reuters

В мадридском "Реале" украинский вратарь Андрей Лунин почти не имеет шансов сыграть в этом сезоне. Главный тренер Хаби Алонсо не верит в его потенциал и будущее в клубе.

О плохих новостях для Лунина сообщил портал El Naiconal.

Андрей Лунин. Фото: Reuters

В клубе хотят сохранить Куртуа

Зимнее трансферное окно 2025/2026 может стать переломным для вратарской линии "Реала". Источники сообщили, что Андрей Лунин готов покинуть клуб уже в январе, если не получит стабильной игровой практики.

Сейчас украинец, который ни разу не сыграл в текущем сезоне, стал заложником конкуренции с Тибо Куртуа.

Президент клуба Флорентино Перес, несмотря на действующий до 2027 года контракт бельгийца, сомневается в его долгосрочной перспективе, поскольку Куртуа 33 года и у него часто случаются травмы. Зато главный тренер Алонсо непоколебим и хочет продолжить работу с Куртуа.

Тренер не видит Лунина готовым взять на себя основную роль. К тому же Куртуа является лидером с большим опытом.

