Лунін може покинути Реал узимку — Алонсо не бачить його у складі команди

Алонсо поставив хрест на майбутньому Луніна
У мадридському "Реалі" український воротар Андрій Лунін майже не має шансів зіграти цього сезону. Головний тренер Хабі Алонсо не вірить в його потенціал та майбутнє в клубі.
Про погані новини для Луніна повідомив портал El Naiconal.
В клубі хочуть зберегти Куртуа
Зимове трансферне вікно 2025/2026 може стати переломним для воротарської лінії "Реала". Джерела повідомили, що Андрій Лунін готовий покинути клуб уже в січні, якщо не отримає стабільної ігрової практики.
Наразі українець, який жодного разу не зіграв у поточному сезоні, став заручником конкуренції з Тібо Куртуа.
Президент клубу Флорентіно Перес, попри чинний до 2027 року контракт бельгійця, сумнівається в його довгостроковій перспективі, оскільки Куртуа 33 роки і в нього часто трапляються травми. Натомість головний тренер Алонсо непохитний та хоче продовжити роботу з Куртуа.
Тренер не бачить Луніна готовим взяти на себе основну роль. До того ж Куртуа є лідером з великим досвідом.
