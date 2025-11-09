Лунін може покинути Реал узимку — Алонсо не бачить його у складі команди

Хабі Алонсо. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" український воротар Андрій Лунін майже не має шансів зіграти цього сезону. Головний тренер Хабі Алонсо не вірить в його потенціал та майбутнє в клубі.

Про погані новини для Луніна повідомив портал El Naiconal.

Реклама

Читайте також:

Андрій Лунін. Фото: Reuters

В клубі хочуть зберегти Куртуа

Зимове трансферне вікно 2025/2026 може стати переломним для воротарської лінії "Реала". Джерела повідомили, що Андрій Лунін готовий покинути клуб уже в січні, якщо не отримає стабільної ігрової практики.

Наразі українець, який жодного разу не зіграв у поточному сезоні, став заручником конкуренції з Тібо Куртуа.

Президент клубу Флорентіно Перес, попри чинний до 2027 року контракт бельгійця, сумнівається в його довгостроковій перспективі, оскільки Куртуа 33 роки і в нього часто трапляються травми. Натомість головний тренер Алонсо непохитний та хоче продовжити роботу з Куртуа.

Тренер не бачить Луніна готовим взяти на себе основну роль. До того ж Куртуа є лідером з великим досвідом.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко приблизився за результатами до легенд клубу Шевченку та Блохіну.

Новий тренер італійського "Дженоа" залишив неприємне послання українцю Руслану Маліновському.