Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Алонсо поставив хрест на майбутньому Луніна

Алонсо поставив хрест на майбутньому Луніна

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 13:27
Оновлено: 13:33
Лунін може покинути Реал узимку — Алонсо не бачить його у складі команди
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

У мадридському "Реалі" український воротар Андрій Лунін майже не має шансів зіграти цього сезону. Головний тренер Хабі Алонсо не вірить в його потенціал та майбутнє в клубі.

Про погані новини для Луніна повідомив портал El Naiconal.

Реклама
Читайте також:
Андрей Лунин
Андрій Лунін. Фото: Reuters

В клубі хочуть зберегти Куртуа

Зимове трансферне вікно 2025/2026 може стати переломним для воротарської лінії "Реала". Джерела повідомили, що Андрій Лунін готовий покинути клуб уже в січні, якщо не отримає стабільної ігрової практики.

Наразі українець, який жодного разу не зіграв у поточному сезоні, став заручником конкуренції з Тібо Куртуа.

Президент клубу Флорентіно Перес, попри чинний до 2027 року контракт бельгійця, сумнівається в його довгостроковій перспективі, оскільки Куртуа 33 роки і в нього часто трапляються травми. Натомість головний тренер Алонсо непохитний та хоче продовжити роботу з Куртуа.

Тренер не бачить Луніна готовим взяти на себе основну роль. До того ж Куртуа є лідером з великим досвідом.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко приблизився за результатами до легенд клубу Шевченку та Блохіну.

Новий тренер італійського "Дженоа" залишив неприємне послання українцю Руслану Маліновському.

Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа Хабі Алонсо українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації