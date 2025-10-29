Відео
Головна Спорт Луніна офіційно дискваліфікували, хоча він досі не грав у сезоні

Луніна офіційно дискваліфікували, хоча він досі не грав у сезоні

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:13
Оновлено: 17:53
Луніна дискваліфікували після бійки в матчі Реал — Барселона
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Після матчу чемпіонату Іспанії між мадридським "Реалом" та "Барселоною" (2:1) червону картку отримав український воротар господарів Андрій Лунін, який не грав у матчі. Футболіста покарали за участь у штовханині між командами.

Дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) вирішив покарати Луніна, повідомив портал Mundo Deportivo.

Лунін буде дискваліфікований

Дисциплінарний комітет відхилив апеляцію мадридського "Реала" щодо червоної картки Луніна.

Арбітр Сесар Сото Градо заявив у протоколі, що агресію українця стримували партнери, а в штовханині брали участь Вінісіус Жуніор, Мілітао та Родріго з "Реала", а також Фермін, Бальде й Ферран Торрес з "Барси".

Через дискваліфікацію 26-річний Лунін пропустить матч Ла Ліги проти "Валенсії" 1 листопада — його не буде навіть на лавці. Цього сезону українець не провів жодної хвилини за основну команду, поступаючись місцем Тібо Куртуа.

"Реал" після перемоги над "Барселоною" зміцнив лідерство в чемпіонаті, збільшивши відрив від "Барселони" до п’яти очок.

футбол Реал Мадрид Барселона Андрій Лунін українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
