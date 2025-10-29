Лунина дисквалифицировали после драки в матче Реал — Барселона

Андрей Лунин. Фото: Reuters

После матча чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Барселоной" (2:1) красную карточку получил украинский вратарь хозяев Андрей Лунин, который не играл в матче. Футболиста наказали за участие в потасовке между командами.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) решил наказать Лунина, сообщил портал Mundo Deportivo.

Лунин будет дисквалифицирован

Дисциплинарный комитет отклонил апелляцию мадридского "Реала" относительно красной карточки Лунина.

Арбитр Сесар Сото Градо заявил в протоколе, что агрессию украинца сдерживали партнеры, а в толкотне участвовали Винисиус Жуниор, Милитао и Родриго из "Реала", а также Фермин, Бальде и Ферран Торрес из "Барсы".

Из-за дисквалификации 26-летний Лунин пропустит матч Ла Лиги против "Валенсии" 1 ноября — его не будет даже на скамейке. В этом сезоне украинец не провел ни одной минуты за основную команду, уступая место Тибо Куртуа.

"Реал" после победы над "Барселоной" укрепил лидерство в чемпионате, увеличив отрыв от "Барселоны" до пяти очков.

