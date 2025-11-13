Відео
Анчелотті пояснив, як розв'язати проблему Вінісіуса в Реалі

Дата публікації: 13 листопада 2025 15:03
Оновлено: 15:27
Анчелотті дав Хабі Алонсо пораду щодо Вінісіуса
Карло Анчелотті в Бразилії. Фото: instagram.com/brasil/

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті дав характеристику зірці команди Вінісіусу Жуніору. Наставник відповів, чому гравець не демонструє лідерські якості в "селесао".

Також Анчелотті розібрав проблеми Вінісіуса в "Реалі", повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Карло Анчелотті визнав, що Вінісіус Жуніор не демонструє у збірній Бразилії той рівень гри, як у свої найкращі сезони в "Реалі". Однак тренер вважає, що з кожним матчем футболіст стає все більш незамінним для національної команди. Італійський фахівець не сумнівається, що в майбутньому Вінісіус стане для "селесао" такою зіркою, як чекають уболівальники.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор на тренуванні. Фото: instagram.com/brasil/

Проблеми Вінісіуса в "Реалі"

Також Анчелотті прокоментував скандали, які супроводжують бразильця на клубному рівні в цьому сезоні. Тренер вважає, що на діях Вінісіуса могла позначитися розчарованість від того, що футболіст не здобув "Золотого м'яча", хоча був головним претендентом на нагороду цього року.

"Але він близький до оптимальної форми. Віні грає дуже добре, він сконфігурований, у нього сильний характер. Цей футболіст не зациклюється на своїх помилках або критиці, яку отримує. Він швидко дивиться вперед. Я впевнений, що Віні прибуде на чемпіонат світу у відмінній формі", — заявив Анчелотті.

Тренер вважає, що Вінісіусу треба зрозуміти: його роль у "Реалі" змінилася. Бразилець має стати лідером не тільки на полі, а й у роздягальні.

Нагадаємо, лондонський "Челсі" шукає спосіб якнайшвидше повернути на поле Михайла Мудрика.

Одразу вісім футболістів збірної України можуть пропустити матч відбору на ЧС-2026 проти Ісландії.

Напередодні футзальна збірна України продемонструвала приклад успішної гри проти Франції.

футбол Реал Мадрид Карло Анчелотті Хабі Алонсо Вінісіус Жуніор Збірна Бразилії з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
