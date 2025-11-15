Перес зібрався піти з Реала, це може створити проблеми клубу

Флорентіно Перес та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

У мадридському "Реалі" можуть відбутися зміни, які в змозі змінити клуб до невпізнання. Президент "бланкос" Флорентіно Перес зібрався піти у відставку.

Це рішення було прийнято під час нинішнього сезону, повідомив інсайдер Пепе Альварес.

Термін повноважень Флорентіно Переса в "Реалі" завершиться влітку 2028 року, проте 78-річний бізнесмен хоче покинути клуб набагато раніше, наприкінці нинішнього сезону. Про причини рішення функціонера нічого не відомо, однак на них може побічно вказувати вік одного з найуспішніших діячів в історії "королівського клубу".

Флорентіно Перес та Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Susana Vera

Епоха Флорентіно Переса

Президент "бланкос" хоче оформити перехід влади мирно, без скандалів, і залишити в управлінні клубу людину, яка зможе вести "Реал" до нових успіхів. Перес прийняв тверде рішення, що його ера завершується незалежно від того, що чекає на "бланкос" за підсумками сезону.

Флорентіно Перес уперше став президентом "Реала" 2000 року і залишався на цій посаді шість років. Саме будівельний магнат почав приводити в команду зірок світового футболу, завдяки чому база вболівальників "королівського клубу" сильно збільшилася.

Вдруге Перес став главою столичного клубу 2009 року. За час його правління мадридський "Реал" завоював 37 трофеїв, з них 7 — це Кубки чемпіонів.

