Модрич может повторить рекорд Месси и Роналду

Лука Модрич на разминке. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Сборная Хорватии по футболу уверенно обыграла команду Фарерских островов (3:1). Тем самым подопечные Златко Далича оформили выход на чемпионат мира 2026 года.

Это достижение может оказаться уникальным для Луки Модрича, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Хорватия стала еще одной командой, которая досрочно оформила путевку на Кубок Мира. Перед стартом последнего тура "шашечные" опережают сборную Чехии на три балла.

Рекорд Модрича

Летом подопечные Златко Далича примут участие в Кубке Мира. Он может стать пятым подряд для Луки Модрича, который дебютировал за национальную команду еще в 2006 году. Таким образом, хорват станет всего девятым футболистом в истории, которым повторялось такое достижение. В этой компании есть аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.

Лука Модрич (слева) в матче за сборную Хорватии. Фото: Reuters/Antonio Bronic

Летом этого года Лука Модрич перешел из мадридского "Реала" в итальянский "Милан" и сразу же стал одним из лидеров "россонери". На счету 40-летнего полузащитника 1 гол и 2 результативные передачи в 18 поединках.

Напомним, форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн помог сборной Норвегии выйти на чемпионат мира впервые за 28 лет.

Защитник Илья Забарный в одном матче повторил рекорд сборной Украины и стал ее антигероем.