Модрич може повторити унікальне досягнення у світі футболу

Модрич може повторити унікальне досягнення у світі футболу

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 17:31
Оновлено: 17:28
Модрич може повторити рекорд Мессі та Роналду
Лука Модрич на розминці. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Збірна Хорватії з футболу впевнено обіграла команду Фарерських островів (3:1). Тим самим підопічні Златко Даліча оформили вихід на чемпіонат світу 2026 року.

Це досягнення може виявитися унікальним для Луки Модрича, повідомляє портал Новини.LIVE.

Хорватія стала ще однією командою, яка достроково оформила путівку на Кубок Світу. Перед стартом останнього туру "шашкові" випереджають збірну Чехії на три бали.

Рекорд Модрича

Влітку підопічні Златко Даліча візьмуть участь у Кубку Світу. Він може стати п'ятим поспіль для Луки Модрича, який дебютував за національну команду ще 2006 року. Таким чином, хорват стане всього дев'ятим футболістом в історії, яким повторювалося таке досягнення. У цій компанії є аргентинець Ліонель Мессі та португалець Кріштіану Роналду.

Лука Модрич
Лука Модрич (ліворуч) у матчі за збірну Хорватії. Фото: Reuters/Antonio Bronic

Влітку цього року Лука Модрич перейшов із мадридського "Реала" до італійського "Мілана" та одразу ж став одним із лідерів "россонері". На рахунку 40-річного півзахисника 1 гол та 2 результативні передачі в 18 поєдинках.

Нагадаємо, форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн допоміг збірній Норвегії вийти на чемпіонат світу вперше за 28 років.

Захисник Ілля Забарний в одному матчі повторив рекорд збірної України та став її антигероєм.

спорт футбол Лука Модріч ЧС-2026 з футболу Збірна Хорватії з футболу
Влад Самарський
Автор:
Влад Самарський
