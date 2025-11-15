Реал не відпустив Луніна в інший клуб, хоча не бачить його в основі

Андрій Лунін у Мадриді. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Керівництво мадридського "Реала" виявилося не готовим відпустити Андрія Луніна. Голкіпер збірної України залишиться в команді в статусі резервного футболіста.

На Луніна претендує один з італійських клубів, повідомляє DefensaCentral.

Реклама

Читайте також:

Команда Серії А "Парма" шукає воротаря після того, як травму отримав черговий голкіпер "хрестоносців". В італійському клубі вважають Андрія Луніна оптимальною кандидатурою на цю роль. "Парма" надіслала офіційний запит до Іспанії.

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що "Реал" відповів з приводу Луніна

Однак мадридський клуб навідріз відмовився відпускати українського футболіста навіть в оренду. У нинішньому сезоні Лунін провів рекордно низьку кількість хвилин на полі відтоді, як його перевели в першу команду.

Попри нинішній статус Луніна, "Реал" не хоче прощатися з воротарем. Тренер Хабі Алонсо розраховує на Андрія в разі, якщо отримає травму основний голкіпер Тібо Куртуа. Однак "Парма" все ще сподівається переконати керівництво "королівського клубу".

Нагадаємо, колишній футболіст "Реала" Лука Модрич може повторити рекорд Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Трансферна мета "бланкос" Ерлінг Голанн уперше за майже 30 років вивів збірну Норвегії на Мундіаль.