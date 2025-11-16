Видео
Милевский рассказал, как Украине победить Исландию

Милевский рассказал, как Украине победить Исландию

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 17:28
обновлено: 17:31
Милевский спрогнозировал победу Украины над Исландией в отборе ЧМ в отборе ЧМ
Артем Милевский. Фото: кадр из видео

Сборная Украины по футболу 16 ноября сыграет решающий матч в отборе на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва может попасть плей-офф только в случае победы.

О матче Украины с Исландией высказался в комментарии Sport-Express.ua бывший игрок сине-желтых Артем Милевский.

Читайте также:
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины. Фото: УАФ

Милевский ожидает победу

Бывший форвард "Динамо" считает, что Сергей Ребров целенаправленно сохранял силы основных футболистов в матче с Францией.

Милевский отдельно отметил, что травма Георгия Судакова стала большим ударом для сборной, ведь полузащитник провел чрезвычайно интенсивный сезон.

Говоря о тактике, Артем отметил, что Украине нужно действовать спокойно и уверенно, постоянно давить на соперника и не бояться бить по воротам. Он напомнил, что украинцы уже побеждали Исландию на выезде, а в Польше будут играть при поддержке большого количества своих болельщиков.

По словам Артема, в сборной достаточно исполнителей с хорошими ударами и опытом игры в Европе, чтобы обеспечить нужный результат.

Милевский спрогнозировал победу Украины 2:0 или 2:1 и признался, что искренне мечтает увидеть национальную команду на чемпионате мира в США.

Напомним, украинский футболист "ПСЖ" Илья Забарный установил интересное достижение в матче с Францией.

Форвард Эрлинг Холанн вывел сборную Норвегии на долгожданный чемпионат мира.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
