Украина объявила состав на решающий матч с Исландией в отборе ЧМ-2026

Ребров назвал стартовый состав на матч с Исландией
В шестом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины в Польше будет противостоять Исландии. Подопечным Сергея Реброва нужна лишь победа.
Перед игрой в УАФ опубликовали состав на игру.
Ребров сыграет основным составом
В отличие от матча против Франции Ребров вернулся к схеме 4-5-1 и выпустил игроков, которых чаще называют основными в матче.
В воротах ожидаемо сыграет Анатолий Трубин. В центре защиты Илья Забарный вернулся в пару к Николаю Матвиенко. Слева в защите будет играть Виталий Миколенко, а справа Ефим Конопля.
В опорную зону вернулся Иван Калюжный, а выше него разместят Егора Ярмолюка и Руслана Малиновского.
На флангах полузащиты будут играть Виктор Цыганков и Александр Зубков. На позиции центрального нападающего Владислав Ванат заменил Романа Яремчука.
