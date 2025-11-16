Украина объявила состав на решающий матч с Исландией в отборе ЧМ-2026

Сергей Ребров. Фото: УАФ

В шестом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины в Польше будет противостоять Исландии. Подопечным Сергея Реброва нужна лишь победа.

Перед игрой в УАФ опубликовали состав на игру.

Реклама

Читайте также:

Раздевалка сборной Украины. Фото: УАФ

Ребров сыграет основным составом

В отличие от матча против Франции Ребров вернулся к схеме 4-5-1 и выпустил игроков, которых чаще называют основными в матче.

В воротах ожидаемо сыграет Анатолий Трубин. В центре защиты Илья Забарный вернулся в пару к Николаю Матвиенко. Слева в защите будет играть Виталий Миколенко, а справа Ефим Конопля.

В опорную зону вернулся Иван Калюжный, а выше него разместят Егора Ярмолюка и Руслана Малиновского.

На флангах полузащиты будут играть Виктор Цыганков и Александр Зубков. На позиции центрального нападающего Владислав Ванат заменил Романа Яремчука.

Напомним, футболист "ПСЖ" Илья Забарный установил рекорд в игре против Франции.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн вывел команду на долгожданный чемпионат мира.