Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров назвал стартовый состав на матч с Исландией

Ребров назвал стартовый состав на матч с Исландией

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 18:13
обновлено: 19:07
Украина объявила состав на решающий матч с Исландией в отборе ЧМ-2026
Сергей Ребров. Фото: УАФ

В шестом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины в Польше будет противостоять Исландии. Подопечным Сергея Реброва нужна лишь победа.

Перед игрой в УАФ опубликовали состав на игру.

Реклама
Читайте также:
Сборная Украины по футболу
Раздевалка сборной Украины. Фото: УАФ

Ребров сыграет основным составом

В отличие от матча против Франции Ребров вернулся к схеме 4-5-1 и выпустил игроков, которых чаще называют основными в матче.

В воротах ожидаемо сыграет Анатолий Трубин. В центре защиты Илья Забарный вернулся в пару к Николаю Матвиенко. Слева в защите будет играть Виталий Миколенко, а справа Ефим Конопля.

В опорную зону вернулся Иван Калюжный, а выше него разместят Егора Ярмолюка и Руслана Малиновского.

На флангах полузащиты будут играть Виктор Цыганков и Александр Зубков. На позиции центрального нападающего Владислав Ванат заменил Романа Яремчука.

Напомним, футболист "ПСЖ" Илья Забарный установил рекорд в игре против Франции.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн вывел команду на долгожданный чемпионат мира.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации