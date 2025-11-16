Видео
Видео

Главная Спорт Замена от Реброва принесла Украине победу над Исландией

Замена от Реброва принесла Украине победу над Исландией

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 21:18
обновлено: 21:24
Украина в конце матча вырвала победу над Исландией и вышла в плей-офф отбора
Матч Украина — Исландия. Фото: Reuters

В Польше сборная Украины сыграла финальный матч квалификации чемпионата мира-2026. Соперником подопечных Сергея Реброва в матче за плей-офф была команда Исландии.

Украина победила со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Украина — Исландия
Владислав Ванат не смог забить. Фото: Reuters

Как Украина сыграла против Исландии

С первых минут матча Украина играла очень активно. Иногда это выливалось в сумбур, но после 15 минут команде удалось лучше наладить интенсивность игры.

Несмотря на преимущество в игре, подопечные Реброва не могли создать хорошие моменты для удара. Лишь раз инициативу взял на себя Виктор Цыганков и пробил в перекладину.

Украина — Исландия
Болельщики Исландии. Фото: Reuters

Во втором тайме Украина уже не могла играть настолько интенсивно, как в первом, и игра выровнялась. Однако паритет длился первые 20 минут, после чего исландцы начали часто играть в глухой обороне.

Исландцы в защите действовали очень уверенно до момента, когда Ребров не решил заменить Руслана Малиновского на Алексея Гуцуляка.

После выхода на поле игрок "Полесья" вывел Украину в плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Украина — Исландия
Виталий Миколенко много боролся. Фото: Reuters

На 83-й минуте Цыганков выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, где Гуцуляк выиграл борьбу и сбросил мяч на дальнюю штангу. Там оказался Александр Зубков, пробивший в пустой угол ворот — 1:0.

После гола Украина перешла к глубокой защите и заставила исландцев открывать зоны для контратак.

Украина — Исландия
Роман Яремчук пробил после стандарта. Фото: Reuters

В компенсированное время Гуцуляк сам стал автором гола. Он прорвался по правому флангу и нанес мощный удар с дальней дистанции. После рикошета мяч дезориентировал вратаря и оказался в сетке — 2:0.

Украинцы завершили матч уверенно, а Гуцуляк стал главным героем концовки, приняв непосредственное участие в обоих результативных эпизодах.

Украина — Исландия — 2:0

Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Напомним, центральный защитник сборной Украины Илья Забарный установил рекорд национальной команды.

Лучший бомбардир сезона Эрлинг Холанн вывел сборную Норвегии на чемпионат мира.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
