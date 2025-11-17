Дружина Зінченка звернулася до Зубкова після голу за збірну України

Влада Седан дала обіцянку Зубкову заради нових голів за збірну
У заключному матчі групового етапу на ЧС-2026 збірна України провела важкий матч проти Ісландії. Наприкінці поєдинку підопічні Сергія Реброва зуміли вирвати перемогу з рахунком 2:0.
Перший гол команди опинився на рахунку Олександра Зубкова.
Півзахисник турецького "Трабзонспора" забив свій третій м'яч за національну команду. "Крапку" в поєдинку поставив Олексій Гуцуляк, який у цьому протистоянні вийшов на заміну. Тепер збірна України зіграє в стикових матчах за право виступати на Кубку Світу.
Що Влада Зінченко пообіцяла Зубкову
Віцекапітан "синьо-жовтих" Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму, але дивився гру по телевізору разом із сім'єю. Дружина футболіста англійського "Ноттінгем Форест" Влада Седан не змогла стримати захоплення після голу Олександра Зубкова.
"Зубіньйо, я готова щоразу програвати тобі в падел заради таких голів", — написала дружина Олександра Зінченка на своїй сторінці в Instagram.
Падел є грою, схожою на теніс, у нього грають на закритих майданчиках. Останнім часом цей вид спорту набирає популярності в Україні, ним захоплюються президент УАФ Андрій Шевченко, голова "Полісся" Геннадій Буткевич та багато спортсменів.
