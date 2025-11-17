Відео
Україна
Новини
Головна Спорт Влада Седан дала обіцянку Зубкову заради нових голів за збірну

Влада Седан дала обіцянку Зубкову заради нових голів за збірну

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 12:25
Оновлено: 12:24
Дружина Зінченка звернулася до Зубкова після голу за збірну України
Влада Седан позує для знімка. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

У заключному матчі групового етапу на ЧС-2026 збірна України провела важкий матч проти Ісландії. Наприкінці поєдинку підопічні Сергія Реброва зуміли вирвати перемогу з рахунком 2:0.

Перший гол команди опинився на рахунку Олександра Зубкова, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Півзахисник турецького "Трабзонспора" забив свій третій м'яч за національну команду. "Крапку" в поєдинку поставив Олексій Гуцуляк, який у цьому протистоянні вийшов на заміну. Тепер збірна України зіграє в стикових матчах за право виступати на Кубку Світу.

Александр Зинченко и Влада Седан
Олександр Зінченко та Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Що Влада Зінченко пообіцяла Зубкову

Віцекапітан "синьо-жовтих" Олександр Зінченко пропустив поєдинок через травму, але дивився гру по телевізору разом із сім'єю. Дружина футболіста англійського "Ноттінгем Форест" Влада Седан не змогла стримати захоплення після голу Олександра Зубкова.

"Зубіньйо, я готова щоразу програвати тобі в падел заради таких голів", — написала дружина Олександра Зінченка на своїй сторінці в Instagram.

Влада Зинченко
Звернення Влади Зінченко. Фото: Instagram

Падел є грою, схожою на теніс, у нього грають на закритих майданчиках. Останнім часом цей вид спорту набирає популярності в Україні, ним захоплюються президент УАФ Андрій Шевченко, голова "Полісся" Геннадій Буткевич та багато спортсменів.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко звернувся до футболістів та вболівальників збірної України після гри з Ісландією.

Ерлінг Голанн знову зробив дубль за збірну Норвегії та допоміг їй пробитися на чемпіонат світу.

Збірна Ірландії виграла три матчі поспіль та зуміла вийти в сітку стикових поєдинків за право зіграти на Кубку Світу.

футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Олександр Зубков ЧС-2026 з футболу Влада Седан
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
