Трубін встановив важливе досягнення у грі збірної України

Анатолій Трубін у складі збірної України перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін своєю впевненою грою повернув партнерам по команді впевненість у власних силах. Йому вдалося встановити досягнення, яке давно не підкорялося "синьо-жовтим".

Трубін не пропустив жодного гола в матчі з Ісландією, повідомляє портал Новини.LIVE.

У кожному з таймів протистояння з Ісландією Анатолію Трубіну вдавалося зробити кілька сейвів, які дозволили підопічним Сергія Реброва "залишитися в грі", а потім і вирвати необхідну перемогу. Досягнення голкіпера виявилося історичним та може мати важливий ефект у майбутньому.

Анатолій Трубін дякує вболівальникам. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Чим важлива гра Трубіна

Завдяки грі голкіпера збірна України зуміла зберегти власні ворота в недоторканності. Це досить рідко вдається зробити команді під керівництвом Сергія Реброва.

Востаннє національна команда не пропускала у свої ворота 13 матчів тому. Це було у грі з Грузією (1:0) у рамках третього туру Ліги Націй у жовтні 2024 року. Тоді ворота збірної України теж захищав Анатолій Трубін.

