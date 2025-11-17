Мілевський похвалив Реброва і назвав команду, з якою зіграє Україна

Сергій Ребров перед грою. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Ексфорвард київського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про гру збірної України з Ісландією (2:0). Він нагадав, що правильно передбачив склад "синьо-жовтих" та рахунок поєдинку.

Мілевський оцінив гру найкращих футболістів у складі національної команди, повідомляє "Спорт-Експрес".

Артем Мілевський похвалив головного тренера збірної України Сергія Реброва за тактику на попередній матч відбору з Францією (0:4). Експерт зазначив, що лідери національної команди виглядали бадьорими на тлі суперника, який втомився після перельоту з Азербайджану, що особливо було показово в другому таймі.

Кого Мілевський хоче бачити наступним суперником

Колишній футболіст похвалив Олександра Зубкова та Олексія Гуцуляка за голи, але найкращим гравцем матчу з Ісландією назвав голкіпера Анатолія Трубіна, чиї дії дозволили "синьо-жовтим" не пропустити від суперника.

Гравці збірної України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мілевський вважає, що збірна України має бути готовою протистояти будь-якому супернику в стикових матчах. Але сам Артем хотів би, щоб підопічні Реброва помстилися збірній Румунії за поразку на Євро-2024. Особливої пікантності ситуації додасть те, що цю команду тренує Мірча Луческу.

Нагадаємо, голова УАФ Андрій Шевченко прокоментував гру збірної України в матчі з Ісландією.

