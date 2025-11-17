Відео
Мілевський похвалив Реброва за тактику гри збірної України

Мілевський похвалив Реброва за тактику гри збірної України

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 11:01
Оновлено: 10:59
Мілевський похвалив Реброва і назвав команду, з якою зіграє Україна
Сергій Ребров перед грою. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Ексфорвард київського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про гру збірної України з Ісландією (2:0). Він нагадав, що правильно передбачив склад "синьо-жовтих" та рахунок поєдинку.

Мілевський оцінив гру найкращих футболістів у складі національної команди, повідомляє "Спорт-Експрес".

Реклама
Читайте також:

Артем Мілевський похвалив головного тренера збірної України Сергія Реброва за тактику на попередній матч відбору з Францією (0:4). Експерт зазначив, що лідери національної команди виглядали бадьорими на тлі суперника, який втомився після перельоту з Азербайджану, що особливо було показово в другому таймі.

Кого Мілевський хоче бачити наступним суперником

Колишній футболіст похвалив Олександра Зубкова та Олексія Гуцуляка за голи, але найкращим гравцем матчу з Ісландією назвав голкіпера Анатолія Трубіна, чиї дії дозволили "синьо-жовтим" не пропустити від суперника.

Сборная Украины
Гравці збірної України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Мілевський вважає, що збірна України має бути готовою протистояти будь-якому супернику в стикових матчах. Але сам Артем хотів би, щоб підопічні Реброва помстилися збірній Румунії за поразку на Євро-2024. Особливої пікантності ситуації додасть те, що цю команду тренує Мірча Луческу.

Нагадаємо, голова УАФ Андрій Шевченко прокоментував гру збірної України в матчі з Ісландією.

Збірна Норвегії пробилася на чемпіонат світу завдяки голам Ерлінга Голанна, який забив 16 м'ячів.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков одружений з красивою дівчиною, з якою знайомий дуже давно — який вона має вигляд та чим займається.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
