Главная Спорт Милевский похвалил Реброва за тактику игры сборной Украины

Милевский похвалил Реброва за тактику игры сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 11:01
обновлено: 10:59
Милевский похвалил Реброва и назвал команду, с которой сыграет Украина
Сергей Ребров перед игрой. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский поделился мнением об игре сборной Украины с Исландией (2:0). Он напомнил, что правильно предсказал состав "сине-желтых" и счет поединке. 

Милевский оценил игру лучших футболистов в составе национальной команды, сообщает "Спорт-Экспресс". 

Читайте также:

Артем Милевский похвалил главного тренера сборной Украины Сергея Реброва за тактику на предыдущий матч отбора с Францией (0:4). Эксперт отметил, что лидеры национальной команды выглядели бодрыми на фоне соперника, который устал после перелета из Азербайджана, что особенно было показательно во втором тайме. 

Кого Милевский хочет видеть следующим соперником 

Бывший футболист похвалил Александра Зубкова и Алексея Гуцуляка за голы, но лучшим игроком матча с Исландией назвал голкипера Анатолия Трубина, чьи действия позволили "сине-желтым" не пропустить от соперника. 

Сборная Украины
Игроки сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Милевский считает, что сборная Украины должна быть готова противостоять любому сопернику в стыковых матчах. Но сам Артем хотел бы, чтобы подопечные Реброва отомстили сборной Румынии за поражение на Евро-2024. Особой пикантности ситуации добавит то, что эту команду тренирует Мирча Луческу. 

Напомним, глава УАФ Андрей Шевченко прокомментировал игру сборной Украины в матче с Исландией. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Милевский Анатолий Трубин ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
