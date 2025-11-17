Дубль Холанна вывел Норвегию на ЧМ впервые за 28 лет

Эрлинг Холанн празднует победу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Сборная Норвегии отправилась в гости к Италии в отборе на чемпионат мира. Подопечные Столе Сольбаккена уверенно выиграли свою группу.

Эрлинг Холанн снова забил два гола в матче за национальную команду, сообщает портал Новини.LIVE.

Накануне поединка сборная Италии сохраняла теоретические шансы опередить Норвегию в турнирной таблице, но события на поле развеяли эти надежды.

Первый тайм "скуадра адзурра" выиграла благодаря голу Эспозито на 11 минуте. Но после перерыва норвежцы забили сопернику четыре безответных гола, два из которых оказались на счету Эрлинга Холанна.

Исторический успех Норвегии

Команда Столе Сольбаккена уверенно выиграла группу, в которой также были Италия, Израиль, Эстония и Молдова. Норвежцы набрали максимально возможное количество очков. Они в четвертый раз в своей истории сыграют на чемпионате мира. Это первый выход Норвегии на Кубок Мира с 1998 года.

Игроки сборной Норвегии после матча. Фото: Reuters/Claudia Greco

Лидер норвежской команды Эрлинг Холанн в отборочном турнире забил 16 голов и сделал 2 результативные передачи. На счету полузащитника "Арсенала" Мартина Эдегора 7 ассистов и один гол.

