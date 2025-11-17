Видео
Видео

Как выглядит жена Льва матча с Исландией Виктора Цыганкова

Как выглядит жена Льва матча с Исландией Виктора Цыганкова

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 08:43
обновлено: 08:43
Жена Виктора Цыганкова поддержала его во время матча Украина - Исландия
Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Сборная Украины по футболу в заключительном матче группового этапа квалификации ЧМ-2026 обыграла Исландию. После игры приз лучшему футболисту болельщики отдали Виктору Цыганкову.

После перфоманса Цыганкова мы решили напомнить о его супруге, передает портал Новини.LIVE.

Романа Цыганкова
Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Жена Цыганкова поддерживала Виктора

Во время матча против Исландии Романа смотрела игру и поддерживала мужа. Для Виктора это была важная игра, поскольку в первых четырех турах он не играл из-за травм.

Жена Цыганкова — одна из самых элегантных и одновременно самых закрытых партнерш украинских футболистов. Она почти не дает интервью и редко появляется публично, но каждое ее появление вызывает большой интерес болельщиков.

Романа Цыганкова
Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

На фото, которыми Романа делится в соцсетях, она демонстрирует изысканный и сдержанный стиль. В одном из кадров Романа предстает в стильном черном кроп-кардигане в полоску, что подчеркивает ее стройную фигуру и естественную женственность.

Романа Цыганкова
Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Другие фотографии с отдыха на море, с Виктором, или с малышом. Она очень скромная и не имеет большого многообразия своих фото. Их поровну с семейными снимками.

Напомним, Илья Забарный установил рекорд по своему капитанству.

Норвежский голеадор Эрлинг Голанн вывел свою сборную на главный турнир в мировом футболе.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Виктор Цыганков жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
