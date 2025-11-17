Жена Виктора Цыганкова поддержала его во время матча Украина - Исландия

Романа Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Сборная Украины по футболу в заключительном матче группового этапа квалификации ЧМ-2026 обыграла Исландию. После игры приз лучшему футболисту болельщики отдали Виктору Цыганкову.

После перфоманса Цыганкова мы решили напомнить о его супруге, передает портал Новини.LIVE.

Жена Цыганкова поддерживала Виктора

Во время матча против Исландии Романа смотрела игру и поддерживала мужа. Для Виктора это была важная игра, поскольку в первых четырех турах он не играл из-за травм.

Жена Цыганкова — одна из самых элегантных и одновременно самых закрытых партнерш украинских футболистов. Она почти не дает интервью и редко появляется публично, но каждое ее появление вызывает большой интерес болельщиков.

На фото, которыми Романа делится в соцсетях, она демонстрирует изысканный и сдержанный стиль. В одном из кадров Романа предстает в стильном черном кроп-кардигане в полоску, что подчеркивает ее стройную фигуру и естественную женственность.

Другие фотографии с отдыха на море, с Виктором, или с малышом. Она очень скромная и не имеет большого многообразия своих фото. Их поровну с семейными снимками.

