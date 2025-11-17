Відео
Як виглядає дружина Лева матчу з Ісландією Віктора Циганкова

Як виглядає дружина Лева матчу з Ісландією Віктора Циганкова

Дата публікації: 17 листопада 2025 08:43
Оновлено: 08:43
Дружина Віктора Циганкова підтримала його під час матчу Україна – Ісландія
Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Збірна України з футболу в завершальному матчі групового етапу кваліфікації ЧС-2026 обіграла Ісландію. Після гри приз найкращому футболісту уболівальники віддали Віктору Циганкову.

Після перфомансу Циганкова ми вирішили нагадати про його дружину, передає портал Новини.LIVE.

Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Дружина Циганкова підтримувала Віктора

Під час матчу проти Ісландії Романа дивилася гру та підтримувала чоловіка. Для Віктора це була важлива гра, оскільки в перших чотирьох турах він не грав через травми.

Дружина Циганкова — одна з найелегантніших і водночас найзакритіших партнерок українських футболістів. Вона майже не дає інтерв’ю та рідко з’являється публічно, але кожна її поява викликає великий інтерес уболівальників.

Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

На фото, якими Романа ділиться в соцмережах, вона демонструє вишуканий і стриманий стиль. В одному з кадрів Романа постає у стильному чорному кроп-кардигані в смужку, що підкреслює її струнку фігуру та природну жіночність.

Романа Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Інші світлини з відпочинку на морі, з Віктором, або з малюком. Вона дуже скромна і не має великого різноманіття своїх фото. Їх порівну з сімейними знімками.

Нагадаємо, Ілля Забарний встановив рекорд щодо свого капітанства.

Норвезький голеадор Ерлінг Голанн вивів свою збірну на головний турнір у світовому футболі.

футбол Збірна України з футболу Ісландія Віктор Циганков дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
