Дружина Віктора Циганкова підтримала його під час матчу Україна – Ісландія

Як виглядає дружина Лева матчу з Ісландією Віктора Циганкова
Збірна України з футболу в завершальному матчі групового етапу кваліфікації ЧС-2026 обіграла Ісландію. Після гри приз найкращому футболісту уболівальники віддали Віктору Циганкову.
Після перфомансу Циганкова ми вирішили нагадати про його дружину, передає портал Новини.LIVE.
Дружина Циганкова підтримувала Віктора
Під час матчу проти Ісландії Романа дивилася гру та підтримувала чоловіка. Для Віктора це була важлива гра, оскільки в перших чотирьох турах він не грав через травми.
Дружина Циганкова — одна з найелегантніших і водночас найзакритіших партнерок українських футболістів. Вона майже не дає інтерв’ю та рідко з’являється публічно, але кожна її поява викликає великий інтерес уболівальників.
На фото, якими Романа ділиться в соцмережах, вона демонструє вишуканий і стриманий стиль. В одному з кадрів Романа постає у стильному чорному кроп-кардигані в смужку, що підкреслює її струнку фігуру та природну жіночність.
Інші світлини з відпочинку на морі, з Віктором, або з малюком. Вона дуже скромна і не має великого різноманіття своїх фото. Їх порівну з сімейними знімками.
Нагадаємо, Ілля Забарний встановив рекорд щодо свого капітанства.
Норвезький голеадор Ерлінг Голанн вивів свою збірну на головний турнір у світовому футболі.
Читайте Новини.LIVE!