Дубль Голанна вивів Норвегію на ЧС уперше за 28 років

Норвегія розгромила Італію та вийшла на ЧС уперше за довгі роки
Збірна Норвегії вирушила в гості до Італії у відборі на чемпіонат світу. Підопічні Столе Сольбаккена впевнено виграли свою групу.
Ерлінг Голанн знову забив два голи в матчі за національну команду, повідомляє портал Новини.LIVE.
Напередодні поєдинку збірна Італії зберігала теоретичні шанси випередити Норвегію в турнірній таблиці, але події на полі розвіяли ці надії.
Перший тайм "скуадра адзурра" виграла завдяки голу Еспозіто на 11 хвилині. Але після перерви норвежці забили суперникові чотири голи, два з яких опинилися на рахунку Ерлінга Голанна.
Історичний успіх Норвегії
Команда Столе Сольбаккена впевнено виграла групу, в якій також були Італія, Ізраїль, Естонія та Молдова. Норвежці набрали максимально можливу кількість очок. Вони вчетверте у своїй історії зіграють на чемпіонаті світу. Це перший вихід Норвегії на Кубок Світу з 1998 року.
Лідер норвезької команди Ерлінг Голанн у відбірковому турнірі забив 16 голів та зробив 2 результативні передачі. На рахунку півзахисника "Арсеналу" Мартіна Едегора 7 асистів та один гол.
