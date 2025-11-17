Відео
Головна Спорт Норвегія розгромила Італію та вийшла на ЧС уперше за довгі роки

Норвегія розгромила Італію та вийшла на ЧС уперше за довгі роки

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 09:42
Оновлено: 09:41
Дубль Голанна вивів Норвегію на ЧС уперше за 28 років
Ерлінг Голанн святкує перемогу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Збірна Норвегії вирушила в гості до Італії у відборі на чемпіонат світу. Підопічні Столе Сольбаккена впевнено виграли свою групу.

Ерлінг Голанн знову забив два голи в матчі за національну команду, повідомляє портал Новини.LIVE.



Напередодні поєдинку збірна Італії зберігала теоретичні шанси випередити Норвегію в турнірній таблиці, але події на полі розвіяли ці надії.

Перший тайм "скуадра адзурра" виграла завдяки голу Еспозіто на 11 хвилині. Але після перерви норвежці забили суперникові чотири голи, два з яких опинилися на рахунку Ерлінга Голанна.

Історичний успіх Норвегії

Команда Столе Сольбаккена впевнено виграла групу, в якій також були Італія, Ізраїль, Естонія та Молдова. Норвежці набрали максимально можливу кількість очок. Вони вчетверте у своїй історії зіграють на чемпіонаті світу. Це перший вихід Норвегії на Кубок Світу з 1998 року.

Эрлинг Холанн
Гравці збірної Норвегії після матчу. Фото: Reuters/Claudia Greco

Лідер норвезької команди Ерлінг Голанн у відбірковому турнірі забив 16 голів та зробив 2 результативні передачі. На рахунку півзахисника "Арсеналу" Мартіна Едегора 7 асистів та один гол.

Нагадаємо, Андрій Шевченко відреагував на вихід збірної України в стиковий раунд відбору на Кубок Світу.

Ми детально розповіли, що відомо про дружину лідера збірної України Віктора Циганкова.

спорт Норвегія футбол Ерлінг Холанд ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
