Дата публикации 17 ноября 2025 11:38
обновлено: 11:37
Трубин установил важное достижение в игре сборной Украины
Анатолий Трубин в составе сборной Украины перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин своей уверенной игрой вернул партнерам по команде уверенность в собственных силах. Ему удалось установить достижение, которое давно не покорялось "сине-желтым".

Трубин не пропустил ни одного гола в матче с Исландией, сообщает портал Новини.LIVE.  

Читайте также:

В каждом из таймов противостояния с Исландией Анатолию Трубину удавалось совершить несколько сейвов, которые позволили подопечным Сергея Реброва "остаться в игре", а затем и вырвать необходимую победу. Достижение голкипера оказалось историческим и может иметь важный эффект в будущем. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Чем важна игра Трубина 

Благодаря игре голкипера сборная Украины сумела сохранить собственные ворота в неприкосновенности. Это достаточно редко удается сделать команде под руководством Сергея Реброва. 

В последний раз национальная команда не пропускала в свои ворота 13 матчей назад. Это было в игре с Грузией (1:0) в рамках третьего тура Лиги Наций в октябре 2024 года. Тогда ворота сборной Украины тоже защищал Анатолий Трубин. 

Напомним, Андрей Шевченко сделал важное заявление об игре команды Сергея Реброва с Исландией. 

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн снова забил два гола и вывел свою команду на чемпионат мира 2026 года. 

Сборная Ирландии вырвала волевую победу в Венгрии и наказала хозяев поля за некрасивое поведение во время матча. 

футбол Сборная Украины по футболу Анатолий Трубин ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
