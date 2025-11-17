Трубин установил важное достижение в игре сборной Украины

Анатолий Трубин в составе сборной Украины перед матчем. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин своей уверенной игрой вернул партнерам по команде уверенность в собственных силах. Ему удалось установить достижение, которое давно не покорялось "сине-желтым".

Трубин не пропустил ни одного гола в матче с Исландией, сообщает портал Новини.LIVE.

В каждом из таймов противостояния с Исландией Анатолию Трубину удавалось совершить несколько сейвов, которые позволили подопечным Сергея Реброва "остаться в игре", а затем и вырвать необходимую победу. Достижение голкипера оказалось историческим и может иметь важный эффект в будущем.

Анатолий Трубин благодарит болельщиков. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Чем важна игра Трубина

Благодаря игре голкипера сборная Украины сумела сохранить собственные ворота в неприкосновенности. Это достаточно редко удается сделать команде под руководством Сергея Реброва.

В последний раз национальная команда не пропускала в свои ворота 13 матчей назад. Это было в игре с Грузией (1:0) в рамках третьего тура Лиги Наций в октябре 2024 года. Тогда ворота сборной Украины тоже защищал Анатолий Трубин.

