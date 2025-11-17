Сборная Ирландии наказала Венгрию и совершила чудо в отборе на ЧМ-2026

Ирландия удивила в Венгрии и вызвала восхищение у фанов
В заключительном туре отбора на Кубок Мира сборная Португалии разгромила Армению, забив ей девять голов без Криштиану Роналду в составе. А Ирландия одержала волевую победу на выезде над Венгрией.
Этот триумф позволил подопечным Хеймира Хадльгримссона занять второе место в группе, сообщает портал Новини.LIVE.
В воскресенье, 16 ноября, Венгрия приняла Ирландию. Хозяева поля дважды вели в счете, но гости вырвали победу на шестой добавленной к матчу минуте. Это позволило "зеленой армии" пробиться в стыковой раунд отбора на чемпионат мира.
Исторический успех Ирландии
Команда исландского тренера Хеймира Хадльгримссона очень близка к тому, чтобы пробиться на Кубок Мира. В Венгрии ей удалось не только дважды отыграться, но и вырвать победу. Хозяева поля, которые по ходу матча демонстрировали сопернику оскорбительные жесты, после финального свистка плакали прямо на поле.
Героем сборной Ирландии стал форвард нидерландского АЗ Трой Парротт. Он оформил первый выездной хет-трик в истории своей национальной команды. Официальный аккаунт аэропорта Дублина в соцсетях изменил название в честь героя поединка сразу же после матча.
Успех сборной Ирландии примечателен тем, что команда провалила первый круг отбора, но после этого победила Армению, Португалию и Венгрию.
