Україна
Ирландия удивила в Венгрии и вызвала восхищение у фанов

Ирландия удивила в Венгрии и вызвала восхищение у фанов

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 10:31
обновлено: 10:29
Сборная Ирландии наказала Венгрию и совершила чудо в отборе на ЧМ-2026
Трой Парротт празднует гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

В заключительном туре отбора на Кубок Мира сборная Португалии разгромила Армению, забив ей девять голов без Криштиану Роналду в составе. А Ирландия одержала волевую победу на выезде над Венгрией. 

Этот триумф позволил подопечным Хеймира Хадльгримссона занять второе место в группе, сообщает портал Новини.LIVE



В воскресенье, 16 ноября, Венгрия приняла Ирландию. Хозяева поля дважды вели в счете, но гости вырвали победу на шестой добавленной к матчу минуте. Это позволило "зеленой армии" пробиться в стыковой раунд отбора на чемпионат мира. 

Исторический успех Ирландии 

Команда исландского тренера Хеймира Хадльгримссона очень близка к тому, чтобы пробиться на Кубок Мира. В Венгрии ей удалось не только дважды отыграться, но и вырвать победу. Хозяева поля, которые по ходу матча демонстрировали сопернику оскорбительные жесты, после финального свистка плакали прямо на поле. 

Доминик Собослаи
Доминик Собослаи (слева) после финального свистка. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Героем сборной Ирландии стал форвард нидерландского АЗ Трой Парротт. Он оформил первый выездной хет-трик в истории своей национальной команды. Официальный аккаунт аэропорта Дублина в соцсетях изменил название в честь героя поединка сразу же после матча. 

Трой Парротт
Трой Парротт празднует гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Успех сборной Ирландии примечателен тем, что команда провалила первый круг отбора, но после этого победила Армению, Португалию и Венгрию. 

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко удивил реакцией на победу сборной Украины над Исландией. 

Эрлинг Холанн оформил дубль и помог сборной Норвегии выйти на чемпионат мира впервые за 28 лет. 

А мы показали, как выглядит жена Виктора Цыганкова, незаменимого полузащитника сборной Украины и испанской "Жироны". 

спорт футбол ЧМ-2026 по футболу Трой Парротт Сборная Ирландии
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
