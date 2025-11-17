Сборная Ирландии наказала Венгрию и совершила чудо в отборе на ЧМ-2026

Трой Парротт празднует гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

В заключительном туре отбора на Кубок Мира сборная Португалии разгромила Армению, забив ей девять голов без Криштиану Роналду в составе. А Ирландия одержала волевую победу на выезде над Венгрией.

Этот триумф позволил подопечным Хеймира Хадльгримссона занять второе место в группе, сообщает портал Новини.LIVE.

В воскресенье, 16 ноября, Венгрия приняла Ирландию. Хозяева поля дважды вели в счете, но гости вырвали победу на шестой добавленной к матчу минуте. Это позволило "зеленой армии" пробиться в стыковой раунд отбора на чемпионат мира.

Исторический успех Ирландии

Команда исландского тренера Хеймира Хадльгримссона очень близка к тому, чтобы пробиться на Кубок Мира. В Венгрии ей удалось не только дважды отыграться, но и вырвать победу. Хозяева поля, которые по ходу матча демонстрировали сопернику оскорбительные жесты, после финального свистка плакали прямо на поле.

Доминик Собослаи (слева) после финального свистка. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Героем сборной Ирландии стал форвард нидерландского АЗ Трой Парротт. Он оформил первый выездной хет-трик в истории своей национальной команды. Официальный аккаунт аэропорта Дублина в соцсетях изменил название в честь героя поединка сразу же после матча.

Трой Парротт празднует гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Успех сборной Ирландии примечателен тем, что команда провалила первый круг отбора, но после этого победила Армению, Португалию и Венгрию.

