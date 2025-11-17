Збірна Ірландії покарала Угорщину та зробила диво у відборі на ЧС-2026

Трой Парротт святкує гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

У заключному турі відбору на Кубок Світу збірна Португалії розгромила Вірменію, забивши їй дев'ять голів без Кріштіану Роналду у складі. А Ірландія здобула вольову перемогу на виїзді над Угорщиною.

Цей тріумф дозволив підопічним Гейміра Гадльгрімссона посісти друге місце в групі, повідомляє портал Новини.LIVE.

У неділю, 16 листопада, Угорщина приймала Ірландію. Господарі поля двічі вели в рахунку, але гості вирвали перемогу на шостій доданій до матчу хвилині. Це дозволило "зеленій армії" пробитися до стикового раунду відбору на чемпіонат світу.

Історичний успіх Ірландії

Команда ісландського тренера Гейміра Гадльгрімссона дуже близька до того, щоб пробитися на Кубок Світу. В Угорщині їй вдалося не тільки двічі відігратися, а й вирвати перемогу. Господарі поля, які впродовж матчу демонстрували супернику образливі жести, після фінального свистка плакали просто на полі.

Домінік Собослаї (ліворуч) після фінального свистка. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Героєм збірної Ірландії став форвард нідерландського АЗ Трой Парротт. Він оформив перший виїзний хет-трик в історії своєї національної команди. Офіційний акаунт аеропорту Дубліна в соцмережах змінив назву на честь героя поєдинку відразу ж після матчу.

Трой Парротт святкує гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Успіх збірної Ірландії примітний тим, що команда провалила перше коло відбору, але після цього перемогла Вірменію, Португалію та Угорщину.

