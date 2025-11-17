Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ірландія здивувала в Угорщині та викликала захоплення у фанів

Ірландія здивувала в Угорщині та викликала захоплення у фанів

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 10:31
Оновлено: 10:29
Збірна Ірландії покарала Угорщину та зробила диво у відборі на ЧС-2026
Трой Парротт святкує гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

У заключному турі відбору на Кубок Світу збірна Португалії розгромила Вірменію, забивши їй дев'ять голів без Кріштіану Роналду у складі. А Ірландія здобула вольову перемогу на виїзді над Угорщиною.

Цей тріумф дозволив підопічним Гейміра Гадльгрімссона посісти друге місце в групі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У неділю, 16 листопада, Угорщина приймала Ірландію. Господарі поля двічі вели в рахунку, але гості вирвали перемогу на шостій доданій до матчу хвилині. Це дозволило "зеленій армії" пробитися до стикового раунду відбору на чемпіонат світу.

Історичний успіх Ірландії

Команда ісландського тренера Гейміра Гадльгрімссона дуже близька до того, щоб пробитися на Кубок Світу. В Угорщині їй вдалося не тільки двічі відігратися, а й вирвати перемогу. Господарі поля, які впродовж матчу демонстрували супернику образливі жести, після фінального свистка плакали просто на полі.

Доминик Собослаи
Домінік Собослаї (ліворуч) після фінального свистка. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Героєм збірної Ірландії став форвард нідерландського АЗ Трой Парротт. Він оформив перший виїзний хет-трик в історії своєї національної команди. Офіційний акаунт аеропорту Дубліна в соцмережах змінив назву на честь героя поєдинку відразу ж після матчу.

Трой Парротт
Трой Парротт святкує гол. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Успіх збірної Ірландії примітний тим, що команда провалила перше коло відбору, але після цього перемогла Вірменію, Португалію та Угорщину.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Шевченко здивував реакцією на перемогу збірної України над Ісландією.

Ерлінг Голанн оформив дубль та допоміг збірній Норвегії вийти на чемпіонат світу вперше за 28 років.

А ми показали, який вигляд має дружина Віктора Циганкова, незамінного півзахисника збірної України та іспанської "Жирони".

спорт футбол ЧС-2026 з футболу Трой Парротт Збірна Ірландії
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації