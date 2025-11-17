Жена Зинченко обратилась к Зубкову после гола за сборную Украины

Влада Седан позирует для снимка. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

В заключительном матче группового этапа на ЧМ-2026 сборная Украины провела тяжелый матч против Исландии. В конце поединка подопечные Сергея Реброва сумели вырвать победу со счетом 2:0.

Первый гол команды оказался на счету Александра Зубкова, сообщает портал Новини.LIVE.

Полузащитник турецкого "Трабзонспора" забил свой третий мяч за национальную команду. "Точку" в поединке поставил Алексей Гуцуляк, который в этом противостоянии вышел на замену. Теперь сборная Украины сыграет в стыковых матчах за право выступать на Кубке Мира.

Александр Зинченко и Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Что Влада Зинченко пообещала Зубкову

Вице-капитан "сине-желтых" Александр Зинченко пропустил поединок из-за травмы, но смотрел игру по телевизору вместе с семьей. Жена футболиста английского "Ноттингем Форест" Влада Седан не смогла сдержать восторг после гола Александра Зубкова.

"Зубиньо, я готова каждый раз проигрывать тебе в падел ради таких голов", — написала жена Александра Зинченко на своей странице в Instagram.

Обращение Влады Зинченко. Фото: Instagram

Падел является игрой, похожей на теннис, в него играют на закрытых площадках. В последнее время этот вид спорта набирает популярность в Украине, им увлекаются президент УАФ Андрей Шевченко, глава "Полесья" Геннадий Буткевич и многие спортсмены.

