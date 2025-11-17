Жена Зинченко обратилась к Зубкову после гола за сборную Украины

Влада Седан дала обещание Зубкову ради новых голов за сборную
В заключительном матче группового этапа на ЧМ-2026 сборная Украины провела тяжелый матч против Исландии. В конце поединка подопечные Сергея Реброва сумели вырвать победу со счетом 2:0.
Первый гол команды оказался на счету Александра Зубкова, сообщает портал Новини.LIVE.
Полузащитник турецкого "Трабзонспора" забил свой третий мяч за национальную команду. "Точку" в поединке поставил Алексей Гуцуляк, который в этом противостоянии вышел на замену. Теперь сборная Украины сыграет в стыковых матчах за право выступать на Кубке Мира.
Что Влада Зинченко пообещала Зубкову
Вице-капитан "сине-желтых" Александр Зинченко пропустил поединок из-за травмы, но смотрел игру по телевизору вместе с семьей. Жена футболиста английского "Ноттингем Форест" Влада Седан не смогла сдержать восторг после гола Александра Зубкова.
"Зубиньо, я готова каждый раз проигрывать тебе в падел ради таких голов", — написала жена Александра Зинченко на своей странице в Instagram.
Падел является игрой, похожей на теннис, в него играют на закрытых площадках. В последнее время этот вид спорта набирает популярность в Украине, им увлекаются президент УАФ Андрей Шевченко, глава "Полесья" Геннадий Буткевич и многие спортсмены.
Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко обратился к футболистам и болельщикам сборной Украины после игры с Исландией.
Эрлинг Холанн снова сделал дубль за сборную Норвегии и помог ей пробиться на чемпионат мира.
Сборная Ирландии выиграла три матча подряд и сумела выйти в сетку стыковых поединков за право сыграть на Кубке Мира.
