Маркевич ответил на сложный вопрос по поводу сборной Украины

Руслан Малиновский борется за мяч. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич похвалил команду Сергея Реброва за самоотдачу в последнем туре отбора на ЧМ-2026. "Сине-желтые" обыграли Исландию со счетом 2:0.

Маркевич заявил, что этот триумф был необходим всем болельщикам национальной команды, сообщает Meta.

Мирон Маркевич считает, что футболисты сборной Украины играли с хорошим настроением и самоотверженностью. Подопечные Сергея Реброва не сдавались до самого конца, даже когда оставалось играть всего 10 минут, а счет так и не был открыт.

Николай Матвиенко и Иван Калюжный. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Маркевич назвал секрет успеха сборной Украины

Бывший тренер национальной команды считает сложным вопросом проблему стабильности "сине-желтых", которые далеко не в каждом матче действуют так, как с Исландией. По мнению Маркевича, на уровень выступлений сборной Украины влияют многие факторы.

"Одно можно сказать, что при такой игре, вне зависимости от результата, критика в адрес сборной если и будет, то минимальна. Футболисты сами должны понимать, что это самый высокий уровень и в футболке национальной команды всегда должна быть такая самоотдача", — заявил Маркевич.

Жеребьевка пар соперников для стыковых матчей состоится в конце ноября 2025 года, а сами поединки пройдут в марте 2026 года.

