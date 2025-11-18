Видео
Україна
Спорт

Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Маркевич честно оценил игру сборной Украины с Исландией

Маркевич честно оценил игру сборной Украины с Исландией

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 10:52
обновлено: 10:53
Маркевич ответил на сложный вопрос по поводу сборной Украины
Руслан Малиновский борется за мяч. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич похвалил команду Сергея Реброва за самоотдачу в последнем туре отбора на ЧМ-2026. "Сине-желтые" обыграли Исландию со счетом 2:0. 

Маркевич заявил, что этот триумф был необходим всем болельщикам национальной команды, сообщает Meta

Мирон Маркевич считает, что футболисты сборной Украины играли с хорошим настроением и самоотверженностью. Подопечные Сергея Реброва не сдавались до самого конца, даже когда оставалось играть всего 10 минут, а счет так и не был открыт.  

Иван Калюжный
Николай Матвиенко и Иван Калюжный. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Маркевич назвал секрет успеха сборной Украины

Бывший тренер национальной команды считает сложным вопросом проблему стабильности "сине-желтых", которые далеко не в каждом матче действуют так, как с Исландией. По мнению Маркевича, на уровень выступлений сборной Украины влияют многие факторы. 

"Одно можно сказать, что при такой игре, вне зависимости от результата, критика в адрес сборной если и будет, то минимальна. Футболисты сами должны понимать, что это самый высокий уровень и в футболке национальной команды всегда должна быть такая самоотдача", — заявил Маркевич. 

Жеребьевка пар соперников для стыковых матчей состоится в конце ноября 2025 года, а сами поединки пройдут в марте 2026 года. 

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко удивил комментарием по поводу исхода противостояния с Исландией. 

А жена Александра Зинченко придумала необычный способ, чтобы мотивировать одного из футболистов сборной Украины продолжать забивать голы. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Мирон Маркевич
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
