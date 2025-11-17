Відео
Головна Спорт Одноклубником Забарного може стати лідер збірної Аргентини

Одноклубником Забарного може стати лідер збірної Аргентини

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 16:03
Оновлено: 16:00
ПСЖ націлився на Хуліана Альвареса: Атлетіко назвав ціну
Гравці "ПСЖ". Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" готується до активних дій в трансферні вікна. При цьому, вони думають не лише про зимове вікно у січні, але й про літнє.

Можливим трансфером може стати перехід лідера "Атлетико" та збірної Аргентини Хуліана Альвареса, повідомив журналіст Саша Тавольєрі для Sky Sport Switzerland.

Хулиан Альварес
Хуліан Альварес. Фото: Reuters

Альварес готовий перейти в "ПСЖ"

За інформацією джерела, головний тренер парижан Луїс Енріке вважає 25-річного аргентинця ідеальним підсиленням атакувальної лінії. Тому клуб уже кілька тижнів вивчає трансферну ситуацію навколо форварда.

Альварес наразі проявляє зацікавленість у роботі під керівництвом Енріке.

На гравця також претендують "Барселона" та представники англійської Прем’єр-ліги, однак чемпіон світу не розглядає повернення в Англію. Каталонці ж наразі фінансово слабкі та не можуть конкурувати з "ПСЖ".

"Атлетіко" відкритий до переговорів і готовий розглянути пропозиції за сумою відступних від 120 млн євро.

У поточному сезоні Хуліан Альварес провів 15 матчів, забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, глава українського футболу Андрій Шевченко звернувся до гравців збірної після перемоги над Ісландією.

Головний тренер Ісландії Арнар Гуннлейгсон був здивований тим, як легко його підопічні програли.

футбол ПСЖ Футбол трансфери Атлетико Мадрид Хуліан Альварес
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
