ПСЖ націлився на Хуліана Альвареса: Атлетіко назвав ціну

Французький "ПСЖ" готується до активних дій в трансферні вікна. При цьому, вони думають не лише про зимове вікно у січні, але й про літнє.

Можливим трансфером може стати перехід лідера "Атлетико" та збірної Аргентини Хуліана Альвареса, повідомив журналіст Саша Тавольєрі для Sky Sport Switzerland.

Альварес готовий перейти в "ПСЖ"

За інформацією джерела, головний тренер парижан Луїс Енріке вважає 25-річного аргентинця ідеальним підсиленням атакувальної лінії. Тому клуб уже кілька тижнів вивчає трансферну ситуацію навколо форварда.

Альварес наразі проявляє зацікавленість у роботі під керівництвом Енріке.

На гравця також претендують "Барселона" та представники англійської Прем’єр-ліги, однак чемпіон світу не розглядає повернення в Англію. Каталонці ж наразі фінансово слабкі та не можуть конкурувати з "ПСЖ".

"Атлетіко" відкритий до переговорів і готовий розглянути пропозиції за сумою відступних від 120 млн євро.

У поточному сезоні Хуліан Альварес провів 15 матчів, забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі.

