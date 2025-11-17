ПСЖ нацелился на Хулиана Альвареса: Атлетико назвал цену

Игроки "ПСЖ". Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" готовится к активным действиям в трансферные окна. При этом, они думают не только о зимнем окне в январе, но и о летнем.

Возможным трансфером может стать переход лидера "Атлетико" и сборной Аргентины Хулиана Альвареса, сообщил журналист Саша Тавольери для Sky Sport Switzerland.

Хулиан Альварес. Фото: Reuters

Альварес готов перейти в "ПСЖ"

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике считает 25-летнего аргентинца идеальным усилением атакующей линии. Поэтому клуб уже несколько недель изучает трансферную ситуацию вокруг форварда.

Альварес пока проявляет заинтересованность в работе под руководством Энрике.

На игрока также претендуют "Барселона" и представители английской Премьер-лиги, однако чемпион мира не рассматривает возвращение в Англию. Каталонцы же пока финансово слабы и не могут конкурировать с "ПСЖ".

"Атлетико" открыт к переговорам и готов рассмотреть предложения по сумме отступных от 120 млн евро.

В текущем сезоне Хулиан Альварес провел 15 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

