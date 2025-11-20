Барселона просила Левандовського забивати менше голів через фінансові проблеми

Роберт Левандовський. Фото: Reuters

Іспанська "Барселона" в останні п'ять років відчуває фінансову кризу, через яку вимушені економити. Саме вона й вплинула на звернення до форварда Роберта Левандовського.

Про розмову з Левандовським повідомив портал Sport.es з посиланням на книгу гравця.

Левандовському заборонили багато забивати

Левандовський у книзі "Lewandowski: The Truth" повідомив, що керівництво каталонського клубу, включно з президентом Жоаном Лапортою, зверталося до нього з несподіваним проханням — забивати менше голів. Причина була суто фінансовою: у разі досягнення певних показників "Барселона" мусила б виплатити "Баварії" бонус у розмірі 2,5 млн євро, що було прописано в угоді про його трансфер.

За словами Левандовського, розмова відбулася вже після того, як команда достроково стала чемпіоном Іспанії. Клуб начебто натякав, що надмірна результативність у заключних матчах сезону може створити додатковий фінансовий тягар, якого каталонці хотіли уникнути на тлі складної ситуації.

Попри це, форвард завершив чемпіонат із 23 голами та став найкращим бомбардиром чемпіонату.

