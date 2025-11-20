Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Президент Барселони попросив Левандовського менше забивати

Президент Барселони попросив Левандовського менше забивати

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 00:03
Оновлено: 00:34
Барселона просила Левандовського забивати менше голів через фінансові проблеми
Роберт Левандовський. Фото: Reuters

Іспанська "Барселона" в останні п'ять років відчуває фінансову кризу, через яку вимушені економити. Саме вона й вплинула на звернення до форварда Роберта Левандовського.

Про розмову з Левандовським повідомив портал Sport.es з посиланням на книгу гравця.

Реклама
Читайте також:
Роберт Левандовский пробил по воротам
Роберт Левандовський. Фото: Reuters

Левандовському заборонили багато забивати

Левандовський у книзі "Lewandowski: The Truth" повідомив, що керівництво каталонського клубу, включно з президентом Жоаном Лапортою, зверталося до нього з несподіваним проханням — забивати менше голів. Причина була суто фінансовою: у разі досягнення певних показників "Барселона" мусила б виплатити "Баварії" бонус у розмірі 2,5 млн євро, що було прописано в угоді про його трансфер.

За словами Левандовського, розмова відбулася вже після того, як команда достроково стала чемпіоном Іспанії. Клуб начебто натякав, що надмірна результативність у заключних матчах сезону може створити додатковий фінансовий тягар, якого каталонці хотіли уникнути на тлі складної ситуації.

Попри це, форвард завершив чемпіонат із 23 голами та став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Нагадаємо, екстренер національної команди України Мирон Маркевич зробив заяву після перемоги над Ісландією.

Дружина Олександра Зінченка звернулася до Олександра Зубкова щодо матчу в падел.

футбол Роберт Левандовський Барселона Іспанська Ла Ліга Жоан Лапорта
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації