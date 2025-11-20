Барселона просила Левандовского забивать меньше голов из-за финансовых проблем

Роберт Левандовский. Фото: Reuters

Испанская "Барселона" в последние пять лет испытывает финансовый кризис, из-за которого вынуждены экономить. Именно он и повлиял на обращение к форварду Роберту Левандовскому.

О разговоре с Левандовским сообщил портал Sport.es со ссылкой на книгу игрока.

Левандовскому запретили много забивать

Левандовский в книге "Lewandowski: The Truth" сообщил, что руководство каталонского клуба, включая президента Жоана Лапорту, обращалось к нему с неожиданной просьбой — забивать меньше голов. Причина была чисто финансовой: в случае достижения определенных показателей "Барселона" должна была бы выплатить "Баварии" бонус в размере 2,5 млн евро, что было прописано в соглашении о его трансфере.

По словам Левандовского, разговор состоялся уже после того, как команда досрочно стала чемпионом Испании. Клуб якобы намекал, что чрезмерная результативность в заключительных матчах сезона может создать дополнительное финансовое бремя, которого каталонцы хотели избежать на фоне сложной ситуации.

Несмотря на это, форвард завершил чемпионат с 23 голами и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

