В ПСЖ разочарованы Ильей Забарным и ищут нового центрального защитника

В ПСЖ недовольны Забарным и готовят ему замену
Во французском "ПСЖ" недовольны формой украинского центрального защитника Ильи Забарного. Игрок почти в каждом матче совершает результативные ошибки.
После требования главного тренера Луиса Энрике в "ПСЖ" начали искать нового игрока, сообщил портал Vipsg.
Забарный близок к скамейке запасных
"ПСЖ" начал формировать список целей на летнее трансферное окно, и один из приоритетов — новый центральный защитник.
По информации источника, руководство и тренерский штаб остаются недовольны игрой Забарного, которого приобрели за 66 млн евро.
В Париже считают, что футболист пока не оправдал инвестиций, поскольку ему не хватает стабильности, концентрации и опыта на самом высоком уровне, а его адаптация к требованиям Луиса Энрике продвигается медленнее, чем ожидали.
Из-за проблем Забарного Энрике настаивает на подписании нового центрального защитника уже летом. Главным кандидатом на усиление стал 25-летний универсал Марио Хил из "Лацио" — воспитанник "Реала", который может сыграть на разных позициях в защите.
На Хила также претендуют "Реал", "Интер" и "Милан".
Напомним, экс-тренер национальной команды Украины Мирон Маркевич сделал заявление после победы над Исландией.
В "Барселоне" просили от Роберта Левандовского меньше забивать.
Читайте Новини.LIVE!