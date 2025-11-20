В ПСЖ разочарованы Ильей Забарным и ищут нового центрального защитника

Илья Забарный. Фото: Reuters

Во французском "ПСЖ" недовольны формой украинского центрального защитника Ильи Забарного. Игрок почти в каждом матче совершает результативные ошибки.

После требования главного тренера Луиса Энрике в "ПСЖ" начали искать нового игрока, сообщил портал Vipsg.

Илья Забарный и Луис Энрике. Фото: Reuters

Забарный близок к скамейке запасных

"ПСЖ" начал формировать список целей на летнее трансферное окно, и один из приоритетов — новый центральный защитник.

По информации источника, руководство и тренерский штаб остаются недовольны игрой Забарного, которого приобрели за 66 млн евро.

В Париже считают, что футболист пока не оправдал инвестиций, поскольку ему не хватает стабильности, концентрации и опыта на самом высоком уровне, а его адаптация к требованиям Луиса Энрике продвигается медленнее, чем ожидали.

Из-за проблем Забарного Энрике настаивает на подписании нового центрального защитника уже летом. Главным кандидатом на усиление стал 25-летний универсал Марио Хил из "Лацио" — воспитанник "Реала", который может сыграть на разных позициях в защите.

На Хила также претендуют "Реал", "Интер" и "Милан".

