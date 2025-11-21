Відео
Україна
Відео

Ребров повідомив, де Україна гратиме плей-оф відбору на ЧС-2026

Ребров повідомив, де Україна гратиме плей-оф відбору на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 17:31
Оновлено: 17:34
Ребров підтвердив, що Україна не гратиме плей-оф ЧС у Польщі
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу мала зіграти матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу в Польщі. Однак, польська національна збірна може стати суперником команди Сергія Реброва в фіналі.

Свій коментар щодо місця, де пройде наступний матч, залишив Ребров у коментарі УПЛ ТБ.

Ребров не хоче давати перевагу супернику

Ребров підтвердив, що національна команда не гратиме в плей-оф кваліфікації ЧС-2026 у Польщі. За його словами, Українська асоціація футболу вже розпочала пошук арени та країни, де зіграють зі Швецією в півфіналі та у випадку перемоги проти переможця пари Польща — Албанія.

За словами Реброва, що грати умовний домашній матч проти Польщі саме в Польщі було б абсурдним рішенням, тому такий варіант навіть не розглядається.

Наставник пояснив, що збірна прагне уникнути постійних переїздів і хоче провести обидва можливі поєдинки на одному стадіоні, щоб забезпечити стабільну підготовку та комфортні умови для команди. Він наголосив, що, оскільки суперника команда дізналася лише напередодні, процес вибору країни та стадіону ще триває.

Півфінальний матч Україна – Швеція запланований на 26 березня. Фінал плей-оф відбудеться 31 березня.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
