Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров сообщил, где Украина сыграет плей-офф отбора на ЧМ-2026

Ребров сообщил, где Украина сыграет плей-офф отбора на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 17:31
обновлено: 18:45
Ребров подтвердил, что Украина не будет играть плей-офф ЧМ в Польше
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу должна была сыграть матчи плей-офф квалификации чемпионата мира в Польше. Однако, польская национальная сборная может стать соперником команды Сергея Реброва в финале.

Свой комментарий относительно места, где пройдет следующий матч, оставил Ребров в комментарии УПЛ ТВ.

Реклама
Читайте также:
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Ребров не хочет давать преимущество сопернику

Ребров подтвердил, что национальная команда не будет играть в плей-офф квалификации ЧМ-2026 в Польше. По его словам, Украинская ассоциация футбола уже начала поиск арены и страны, где сыграют со Швецией в полуфинале и в случае победы против победителя пары Польша — Албания.

По словам Реброва, что играть условный домашний матч против Польши именно в Польше было бы абсурдным решением, поэтому такой вариант даже не рассматривается.

Наставник пояснил, что сборная стремится избежать постоянных переездов и хочет провести оба возможных поединка на одном стадионе, чтобы обеспечить стабильную подготовку и комфортные условия для команды. Он отметил, что, поскольку соперника команда узнала только накануне, процесс выбора страны и стадиона еще продолжается.

Полуфинальный матч Украина — Швеция запланирован на 26 марта. Финал плей-офф состоится 31 марта.

Напомним, в "ПСЖ" разочарованы трансфером украинского защитника Ильи Забарного.

В "Роме" приняли тяжелое решение по прожажу украинского форварда Артема Довбика.

футбол Сергей Ребров Сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу Сборная Швеции по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации