Ребров подтвердил, что Украина не будет играть плей-офф ЧМ в Польше

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу должна была сыграть матчи плей-офф квалификации чемпионата мира в Польше. Однако, польская национальная сборная может стать соперником команды Сергея Реброва в финале.

Свой комментарий относительно места, где пройдет следующий матч, оставил Ребров в комментарии УПЛ ТВ.

Реклама

Читайте также:

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Ребров не хочет давать преимущество сопернику

Ребров подтвердил, что национальная команда не будет играть в плей-офф квалификации ЧМ-2026 в Польше. По его словам, Украинская ассоциация футбола уже начала поиск арены и страны, где сыграют со Швецией в полуфинале и в случае победы против победителя пары Польша — Албания.

По словам Реброва, что играть условный домашний матч против Польши именно в Польше было бы абсурдным решением, поэтому такой вариант даже не рассматривается.

Наставник пояснил, что сборная стремится избежать постоянных переездов и хочет провести оба возможных поединка на одном стадионе, чтобы обеспечить стабильную подготовку и комфортные условия для команды. Он отметил, что, поскольку соперника команда узнала только накануне, процесс выбора страны и стадиона еще продолжается.

Полуфинальный матч Украина — Швеция запланирован на 26 марта. Финал плей-офф состоится 31 марта.

Напомним, в "ПСЖ" разочарованы трансфером украинского защитника Ильи Забарного.

В "Роме" приняли тяжелое решение по прожажу украинского форварда Артема Довбика.