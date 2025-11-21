Відео
У Польщі несподівано висловилися про дискваліфікацію Мудрика

У Польщі несподівано висловилися про дискваліфікацію Мудрика

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 13:01
Оновлено: 12:47
У Польщі здивували несподіваним висловлюванням про Мудрика
Михайло Мудрик під час тренування. Фото: УАФ

Збірна Польщі може зустрітися в матчі з Україною вже наприкінці березня 2026 року. Обидві команди претендують на одну путівку на Мундіаль.

Футболіст "синьо-жовтих" Михайло Мудрик теоретично може повернутися в національну команду 2026 року, повідомляє "Український футбол".

Читайте також:

Збірна України опинилася на відстані двох перемог від путівки на чемпіонат світу. У березні 2026 року "синьо-жовті" зіграють зі Швецією, а в разі перемоги оскаржать право вийти на Мундіаль із Польщею або Албанією.

Мариуш Левандовский
Маріуш Левандовський та Дарійо Срна. Фото: instagram.com/18mlewandowski/

Мудрик може повернутися в команду

Колишній футболіст польської національної команди Маріуш Левандовський оцінив перспективи одного з найталановитіших українських гравців узяти участь у поєдинках плей-оф. Михайло Мудрик не має права виходити на поле в офіційних матчах, але в теорії його дискваліфікація може закінчитися в будь-який момент.

Левандовський вважає, що Мудрик не встигне набрати оптимальну форму до березневих матчів збірної України. У розташуванні Сергія Реброва є футболісти, які можуть зіграти ефективніше на позиції Михайла. Експерт згадав прізвища Циганкова та Зубкова.

"Найбільше мені шкода, що Україна або Польща, на жаль, на чемпіонат світу точно не поїдуть", — додав Левандовський.

Нагадаємо, форварда збірної України Артема Довбика було виставлено на трансфер керівництвом італійської "Роми".

Та ж доля може спіткати й Іллю Забарного, яким незадоволені у французькому "ПСЖ"

Голкіпер Анатолій Трубін теж може змінити команду, хоча є зіркою "Бенфіки".

футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Збірна Польщі з футболу ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
