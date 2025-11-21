Відео
Мілевський поділився думкою про суперників збірної України

Мілевський поділився думкою про суперників збірної України

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 11:02
Оновлено: 11:13
Мілевський оцінив шанс збірної України вийти на ЧС-2026
Руслан Маліновський та Ілля Забарний. Фото: instagram.com/uafukraine/

Жереб плей-офф відбору на чемпіонат світу знову звів у парі збірні Швеції та України. Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський оцінив шанси "синьо-жовтих" пробитися на Мундіаль.

Мілевський у коментарі на своєму Telegram-каналі звернув увагу на те, що на збірну України чекає кілька складних випробувань.

Читайте також:

"Синьо-жовті" проведуть свій наступний офіційний матч 26 березня 2026 року. Збірна України прийме Швецію в півфіналі стикових матчів відбору на Кубок Світу. Суперники вже неодноразово зустрічалися на полі. "Синьо-жовті" обігравали шведів на Євро-2012 та Євро-2020 з однаковим рахунком 2:1.

Виталий Миколенко
Віталій Миколенко радіє перемозі. Фото: instagram.com/uafukraine/

Як Мілевський оцінив шанси збірної України

Проте на підопічних Сергія Реброва чекає складне протистояння проти суперника, якому нічого втрачати. Артем Мілевський упевнений, що збірній Україні буде складно обіграти Швецію, у складі якої є зірки світового футболу.

Також колишній форвард "синьо-жовтих" нагадаємо, що в разі успіху на національну команду чекає вирішальна битва. Мілевський упевнений, що наступним суперником українців стануть поляки. Але головне, що підопічні Сергія Реброва мають час підготуватися до цих матчів.

Збірна України буде номінальною господаркою поля і в півфіналі, і в фіналі, якщо зуміє до нього потрапити.

Нагадаємо, лідер "синьо-жовтих" Ілля Забарний може втратити ігрову практику в "ПСЖ" через декілька невдалих матчів.

Італійська "Рома" хоче продати Артема Довбика, але при цьому у гравця буде шанс проявити себе в основному складі.

Голкіпер Анатолій Трубін залишається лідером "Бенфіки", але португальці готові продати футболіста.

спорт футбол Збірна України з футболу Артем Мілевський ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
