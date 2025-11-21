Видео
Україна
Видео

Милевский поделился мнением о соперниках сборной Украині

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 11:02
обновлено: 11:13
Милевский оценил шанс сборной Украины выйти на ЧМ-2026
Руслан Малиновский и Илья Забарный. Фото: instagram.com/uafukraine/

Жребий плей-офф отбора на чемпионат мира снова свел в паре сборные Швеции и Украины. Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский оценил шансы "сине-желтых" пробиться на Мундиаль. 

Милевский в комментарии на своем Telegram-канале обратил внимание на то, что сборную Украины ждет несколько сложных испытаний. 

Читайте также:

"Сине-желтые" проведут свой следующий официальный матч 26 марта 2026 года. Сборная Украины примет Швецию в полуфинале стыковых матчей отбора на Кубок Мира. Соперники уже неоднократно встречались на поле. "Сине-желтые" обыгрывали шведов на Евро-2012 и Евро-2020 с одинаковым счетом 2:1. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко радуется победе. Фото: instagram.com/uafukraine/

Как Милевский оценил шансы сборной Украины

Тем не менее подопечным Сергея Реброва предстоит сложное противостояние против соперника, которому нечего терять. Артем Милевский уверен, что сборной Украине будет сложно обыграть Швецию, в составе которой есть звезды мирового футбола. 

Также бывший форвард "сине-желтых" напомним, что в случае успеха национальную команду ждет решающая битва. Милевский уверен, что следующим соперником украинцев станут поляки. Но главное, что у подопечных Сергея Реброва есть время подготовиться к этим матчам. 

Сборная Украины будет номинальной хозяйкой поля и в полуфинале, и в финале, если сумеет в него попасть. 

Напомним, лидер "сине-желтых" Илья Забарный может потерять игровую практику в "ПСЖ" из-за нескольких неудачных матчей. 

Итальянская "Рома" хочет продать Артема Довбика, но при этом у игрока будет шанс проявить себя в основном составе. 

Голкипер Анатолий Трубин остается лидером "Бенфики", но португальцы готовы продать футболиста. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Артем Милевский ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
