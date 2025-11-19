Видео
Видео

Главная Спорт Бенфика согласна продать Трубина — что известно

Бенфика согласна продать Трубина — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 08:02
обновлено: 08:01
Бенфика получила предложение по Трубину и может продать украинца
Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Во время каждого трансферного окна "Бенфика" получает предложения о трансфере Анатолия Трубина. Голкипер сборной Украины остается одним из самых востребованных футболистов португальской команды. 

Не исключено, что Трубин уже летом покинет "орлов", сообщил журналист Игорь Бурбас

Читайте также:

Анатолий Трубин стал героем матча сборной Украины против Исландии (2:0). Его уверенная игра привела к тому, что подопечные Сергея Реброва впервые за 13 поединков сумели сохранить собственные ворота в неприкосновенности. Вратарь "Бенфики" остается безоговорочным игроком стартового состава национальной команды, к нему приковано внимание многих грандов. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в национальной команде перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Бенфика" может продать Трубина 

Во время летнего трансферного окна-2025 португальский клуб получил предложение о трансфере украинца от неназванной команды. За Трубина предлагали 30 млн евро. "Орлы" отказались от этого варианта. Тем не менее "Бенфика" может продать голкипера, если получит гораздо более выгодное предложение. 

Анатолий Трубин и Андрей Шевченко
Андрей Шевченко обнимает Анатолия Трубина. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубин перешел в "Бенфику" из "Шахтера" летом 2024 года за 10 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл на клубном уровне 18 поединков, пропустил 13 голов, но при этом в 10 матчах сохранял собственные ворота в неприкосновенности. 

Напомним, жена вице-капитана сборной Украины придумала, как продлить голевую серию Александра Зубкова. 

Полузащитник "сине-желтых" Виктор Цыганкова назвал лучшего игрока команды в отборе на чемпионат мира. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
