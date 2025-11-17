Цыганков удивил объяснением причины победы Украины над Исландией

Виктор Цыганков (справа) в матче против сборной Исландии. Фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков отпраздновал 28-й день рождения за сутки до игры отбора на ЧМ-2026 против Исландии. После этого футболист сделал себе подарок прямо на поле.

Цыганков объяснил причину уверенной игры и победы "сине-желтых", сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Сборная Украины активно провела матч с Исландией, но сумела забить два безответных гола только в последние 10 минут. Исход противостояния мог бы быть другим, если бы Анатолий Трубин не сделал несколько уверенных сейвов. Именно голкипер Виктор Цыганков и считает лучшим футболистом поединка.

У Анатолия Трубина было много работы. Фото: Ernest Kolodziej/Eurasia Sport Images/Getty Images

Секрет успеха сборной Украины

Цыганков заявил, что именно Трубин обеспечил "сине-желтым" победу. Игроки видели, что можно не волноваться по поводу обороны, проводили атаку за атакой и сумели добиться своего.

"Он оставил нас в игре. Свою работу сегодня Трубин выполнил на 100%. Мы очень благодарны, что у нас такой голкипер, он может реально выручить в самые тяжелые моменты. Спасибо ему за это", — заявил Цыганков.

Также полузащитник сборной Украины заявил, что именно так национальная команда должна действовать в каждом матче. Футболисты были на поле единым целым и чувствовали невероятную поддержку болельщиков. Этот эмоциональный заряд помог добиться положительного успеха.

