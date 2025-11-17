Циганков здивував поясненням причини перемоги України над Ісландією

Циганков назвав найкращого гравця збірної України у відборі на ЧС
Півзахисник збірної України Віктор Циганков відсвяткував 28-й день народження за добу до гри відбору на ЧС-2026 проти Ісландії. Після цього футболіст зробив собі подарунок просто на полі.
Циганков пояснив причину впевненої гри та перемоги "синьо-жовтих", повідомляє "Динамо Київ від Шурика".
Збірна України активно провела матч з Ісландією, але зуміла забити два голи тільки в останні 10 хвилин. Результат протистояння міг би бути іншим, якби Анатолій Трубін не зробив кілька впевнених сейвів. Саме голкіпера Віктор Циганков та вважає найкращим футболістом поєдинку.
Секрет успіху збірної України
Циганков заявив, що саме Трубін забезпечив "синьо-жовтим" перемогу. Гравці бачили, що можна не хвилюватися з приводу оборони, проводили атаку за атакою і зуміли домогтися свого.
"Він залишив нас у грі. Свою роботу сьогодні Трубін виконав на 100%. Ми дуже вдячні, що у нас такий голкіпер, він може реально виручити в найважчі моменти. Спасибі йому за це", — заявив Циганков.
Також півзахисник збірної України заявив, що саме так національна команда повинна діяти в кожному матчі. Футболісти були на полі єдиним цілим та відчували неймовірну підтримку вболівальників. Цей емоційний заряд допоміг домогтися позитивного успіху.
Нагадаємо, Андрій Шевченко теж відзначив внесок уболівальників у перемогу України над Ісландією.
Дружина Олександра Зінченка звернулася до одного з героїв національної команди та дала йому важливу обіцянку.
Дубль Ерлінга Голанна забезпечив збірній Норвегії впевнену перемогу та вихід на чемпіонат світу.
Читайте Новини.LIVE!