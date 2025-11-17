Відео
Головна Спорт Циганков назвав найкращого гравця збірної України у відборі на ЧС

Циганков назвав найкращого гравця збірної України у відборі на ЧС

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 13:33
Оновлено: 13:32
Циганков здивував поясненням причини перемоги України над Ісландією
Віктор Циганков (праворуч) у матчі проти збірної Ісландії. Фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

Півзахисник збірної України Віктор Циганков відсвяткував 28-й день народження за добу до гри відбору на ЧС-2026 проти Ісландії. Після цього футболіст зробив собі подарунок просто на полі.

Циганков пояснив причину впевненої гри та перемоги "синьо-жовтих", повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Збірна України активно провела матч з Ісландією, але зуміла забити два голи тільки в останні 10 хвилин. Результат протистояння міг би бути іншим, якби Анатолій Трубін не зробив кілька впевнених сейвів. Саме голкіпера Віктор Циганков та вважає найкращим футболістом поєдинку.

Анатолий Трубин
У Анатолія Трубіна було багато роботи. Фото: Ernest Kolodziej/Eurasia Sport Images/Getty Images

Секрет успіху збірної України

Циганков заявив, що саме Трубін забезпечив "синьо-жовтим" перемогу. Гравці бачили, що можна не хвилюватися з приводу оборони, проводили атаку за атакою і зуміли домогтися свого.

"Він залишив нас у грі. Свою роботу сьогодні Трубін виконав на 100%. Ми дуже вдячні, що у нас такий голкіпер, він може реально виручити в найважчі моменти. Спасибі йому за це", — заявив Циганков.

Також півзахисник збірної України заявив, що саме так національна команда повинна діяти в кожному матчі. Футболісти були на полі єдиним цілим та відчували неймовірну підтримку вболівальників. Цей емоційний заряд допоміг домогтися позитивного успіху.

Нагадаємо, Андрій Шевченко теж відзначив внесок уболівальників у перемогу України над Ісландією.

Дружина Олександра Зінченка звернулася до одного з героїв національної команди та дала йому важливу обіцянку.

Дубль Ерлінга Голанна забезпечив збірній Норвегії впевнену перемогу та вихід на чемпіонат світу.

футбол Збірна України з футболу Ісландія Віктор Циганков Анатолій Трубін ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
