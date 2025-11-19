Бенфіка отримала пропозицію щодо Трубіна і може продати українця

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Під час кожного трансферного вікна "Бенфіка" отримує пропозиції про трансфер Анатолія Трубіна. Голкіпер збірної України залишається одним із найбільш затребуваних футболістів португальської команди.

Не виключено, що Трубін уже влітку залишить "орлів", повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Анатолій Трубін став героєм матчу збірної України проти Ісландії (2:0). Його впевнена гра призвела до того, що підопічні Сергія Реброва вперше за 13 поєдинків зуміли зберегти власні ворота в недоторканності. Воротар "Бенфіки" залишається беззаперечним гравцем стартового складу національної команди, до нього прикута увага багатьох грандів.

Анатолій Трубін у національній команді перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

"Бенфіка" може продати Трубіна

Під час літнього трансферного вікна-2025 португальський клуб отримав пропозицію про трансфер українця від неназваної команди. За Трубіна пропонували 30 млн євро. "Орли" відмовилися від цього варіанту. Проте "Бенфіка" може продати голкіпера, якщо отримає набагато вигіднішу пропозицію.

Андрій Шевченко обіймає Анатолія Трубіна. Фото: instagram.com/uafukraine/

Трубін перейшов у "Бенфіку" з "Шахтаря" влітку 2024 року за 10 млн євро. У нинішньому сезоні українець зіграв на клубному рівні 18 поєдинків, пропустив 13 голів, але водночас у 10 матчах зберігав власні ворота в недоторканності.

