Трансфер Довбика — в Роме приняли тяжелое решение

Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Тренерский штаб "Ромы" хочет заменить Артема Довбика другим форвардом. Джан Пьеро Гасперини недоволен результативностью украинского футболиста.

Довбик уже обсудил будущее со своим агентом, сообщает Corriere dello Sport.

Реклама

Читайте также:

Руководство итальянской "Ромы" еще несколько месяцев назад выставило Артема Довбика на трансфер. Это означает, что клуб рассмотрит любые предложения по продаже игрока. "Волки" хотят получить за 28-летнему футболиста 25 млн евро, но пока таких вариантов у клуба нет.

Артем Довбик с женой. instagram.com/tema_dovbyk/

Как Довбик реагирует на ситуацию

В случае, если не удастся продать Артема, он отработает в "Роме" свой контракт. Сам футболист уже встретился с агентом и обсудил эту ситуацию. Украинец хочет остаться в Риме, где его и семью форварда все устраивает.

Довбик с сомнением оценивает варианты по смене клуба и точно не хочет уходить в аренду в другую команду, хотя такой вариант возможен уже в январе. Артем ценит стабильность и хочет продолжить карьеру в "Роме".

В сезоне 2025/2026 Довбик сыграл за римскую команду 14 поединков, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Он не всегда выходит на поле в стартовом составе "волков" из-за травм.

Напомним, сборная Украины станет хозяйкой поля в полуфинале стыкового турнира отбора на Кубок Мира.

Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики", которая озвучила условие для трансфера игрока.

В "ПСЖ" могут попрощаться с Ильей Забарным, который несколько раз разочаровал тренерский штаб команды.