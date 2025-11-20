Видео
Главная Спорт В Роме приняли сложное решение по поводу Довбика

Дата публикации 20 ноября 2025 13:40
обновлено: 13:39
Трансфер Довбика — в Роме приняли тяжелое решение
Артем Довбик работает на тренировке. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Тренерский штаб "Ромы" хочет заменить Артема Довбика другим форвардом. Джан Пьеро Гасперини недоволен результативностью украинского футболиста

Довбик уже обсудил будущее со своим агентом, сообщает Corriere dello Sport

Руководство итальянской "Ромы" еще несколько месяцев назад выставило Артема Довбика на трансфер. Это означает, что клуб рассмотрит любые предложения по продаже игрока. "Волки" хотят получить за 28-летнему футболиста 25 млн евро, но пока таких вариантов у клуба нет. 

Артем Довбик
Артем Довбик с женой. instagram.com/tema_dovbyk/

Как Довбик реагирует на ситуацию

В случае, если не удастся продать Артема, он отработает в "Роме" свой контракт. Сам футболист уже встретился с агентом и обсудил эту ситуацию. Украинец хочет остаться в Риме, где его и семью форварда все устраивает.

Довбик с сомнением оценивает варианты по смене клуба и точно не хочет уходить в аренду в другую команду, хотя такой вариант возможен уже в январе. Артем ценит стабильность и хочет продолжить карьеру в "Роме". 

В сезоне 2025/2026 Довбик сыграл за римскую команду 14 поединков, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Он не всегда выходит на поле в стартовом составе "волков" из-за травм. 

Напомним, сборная Украины станет хозяйкой поля в полуфинале стыкового турнира отбора на Кубок Мира. 

Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики", которая озвучила условие для трансфера игрока. 

В "ПСЖ" могут попрощаться с Ильей Забарным, который несколько раз разочаровал тренерский штаб команды. 

