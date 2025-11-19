Сборная Украины будет хозяйкой стыковых матчей отбора на ЧМ

Украина начнет дома — что известно о стыковых матчах ЧМ-2026
Уже на этой неделе сборная Украины узнает первого соперника по стыковым поединкам отбора на чемпионат мира. Подопечные Сергея Реброва получат преимущество в полуфинальном противостоянии.
Именно сборная Украины примет противника по полуфиналу в статусе хозяев поля, сообщает "Динамо Киев от Шурика".
В четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени состоится церемония жеребьевки соперников по стыковым матчам отбора на Кубок Мира. Команда Сергея Реброва может сыграть со Швецией, Северной Ирландией, Румынией или Северной Македонией.
Достижение сборной Украины
"Сине-желтые" примут любого из этих соперников на условно своем поле. Команда Сергея Реброва получит возможность стать хозяевами в полуфинале. Причиной является тот факт, что именно сборная Украины в рейтинге ФИФА находится выше всех своих потенциальных соперников (Украина — 27 место, Швеция — 40, Румыния — 47, Северная Македония — 65, Северная Ирландия — 69).
В финале стыкового турнира плей-офф, победитель которого и получит путевку на чемпионат мира, хозяева поля будут определены благодаря жребию.
