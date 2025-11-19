Сборная Украины будет хозяйкой стыковых матчей отбора на ЧМ

Николай Шапаренко и Роман Яремчук празднуют победу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Уже на этой неделе сборная Украины узнает первого соперника по стыковым поединкам отбора на чемпионат мира. Подопечные Сергея Реброва получат преимущество в полуфинальном противостоянии.

Именно сборная Украины примет противника по полуфиналу в статусе хозяев поля, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

В четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени состоится церемония жеребьевки соперников по стыковым матчам отбора на Кубок Мира. Команда Сергея Реброва может сыграть со Швецией, Северной Ирландией, Румынией или Северной Македонией.

Илья Забарный благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Достижение сборной Украины

"Сине-желтые" примут любого из этих соперников на условно своем поле. Команда Сергея Реброва получит возможность стать хозяевами в полуфинале. Причиной является тот факт, что именно сборная Украины в рейтинге ФИФА находится выше всех своих потенциальных соперников (Украина — 27 место, Швеция — 40, Румыния — 47, Северная Македония — 65, Северная Ирландия — 69).

Корзины перед жеребьевкой стыковых матчей. Фото: Telegram "Футбол 2.0"

В финале стыкового турнира плей-офф, победитель которого и получит путевку на чемпионат мира, хозяева поля будут определены благодаря жребию.

