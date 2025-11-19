Видео
Главная Спорт Украина начнет дома — что известно о стыковых матчах ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 12:15
обновлено: 12:12
Сборная Украины будет хозяйкой стыковых матчей отбора на ЧМ
Николай Шапаренко и Роман Яремчук празднуют победу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Уже на этой неделе сборная Украины узнает первого соперника по стыковым поединкам отбора на чемпионат мира. Подопечные Сергея Реброва получат преимущество в полуфинальном противостоянии. 

Именно сборная Украины примет противника по полуфиналу в статусе хозяев поля, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

Читайте также:

В четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени состоится церемония жеребьевки соперников по стыковым матчам отбора на Кубок Мира. Команда Сергея Реброва может сыграть со Швецией, Северной Ирландией, Румынией или Северной Македонией. 

Илья Забарный
Илья Забарный благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Достижение сборной Украины 

"Сине-желтые" примут любого из этих соперников на условно своем поле. Команда Сергея Реброва получит возможность стать хозяевами в полуфинале. Причиной является тот факт, что именно сборная Украины в рейтинге ФИФА находится выше всех своих потенциальных соперников (Украина — 27 место, Швеция — 40, Румыния — 47, Северная Македония — 65, Северная Ирландия — 69). 

Отбор на ЧМ-2026
Корзины перед жеребьевкой стыковых матчей. Фото: Telegram "Футбол 2.0"

В финале стыкового турнира плей-офф, победитель которого и получит путевку на чемпионат мира, хозяева поля будут определены благодаря жребию. 

Напомним, Криштиану Роналду сделал фотографию со звездами футбола и политики на приеме у Дональда Трампа. 

А бывший менеджер Александра Усика объяснил, когда боксер может дебютировать в официальном футбольном матче. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Жеребьевка
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
