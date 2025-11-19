Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду показал фотографии с шикарного ужина в Белом доме

Роналду показал фотографии с шикарного ужина в Белом доме

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 11:04
обновлено: 11:11
Криштиану Роналду показал звездное селфи из Белого дома
Криштиану Роналду в Белом доме. Фото: Reuters/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. В делегации гостей резиденции оказался известный футболист Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии сделал селфи из самого сердца США и показал его в Instagram

Реклама
Читайте также:

Дональд Трамп принял в США Мохаммеда бин Салмана впервые после скандала 2018-го года, когда Саудовскую Аравию обвинили в убийстве журналиста Хашогги. Глава Белого дома ответил на вопрос репортера о том преступлении, заявив, что бин Салман ничего не знал о произошедшем. 

Атмосфера торжественного приема была праздничной, на ней присутствовали звезда футбола Криштиану Роналду с невестой Джорджиной Родригес, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Трамп заявил, что его сын является большим фанатом Роналду. Президент познакомил своего наследника с Криштиану и заявил, что после этого сын будет уважать его еще больше. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду в Белом доме. Фото: instagram.com/cristiano/

Звездное селфи Роналду 

Перед ужином в Белом доме португальский футболист сфотографировался со звездными гостями. Помимо самого Криштиану, ими оказались его невеста Джорджина Родригес, президент ФИФА Джанни Инфантино и миллиардер Илон Маск. 

Напомним, главный тренер Сергей Ребров обратился к украинским военнослужащим после выхода команды в стыковые матчи отбора на Кубок Мира. 

Мирон Маркевич назвал причину успешной игры "сине-желтых" в победном поединке с Исландией. 

спорт Дональд Трамп футбол Криштиану Роналду Белый дом
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации