Криштиану Роналду показал звездное селфи из Белого дома

Криштиану Роналду в Белом доме. Фото: Reuters/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. В делегации гостей резиденции оказался известный футболист Криштиану Роналду.

Лидер сборной Португалии сделал селфи из самого сердца США и показал его в Instagram.

Дональд Трамп принял в США Мохаммеда бин Салмана впервые после скандала 2018-го года, когда Саудовскую Аравию обвинили в убийстве журналиста Хашогги. Глава Белого дома ответил на вопрос репортера о том преступлении, заявив, что бин Салман ничего не знал о произошедшем.

Атмосфера торжественного приема была праздничной, на ней присутствовали звезда футбола Криштиану Роналду с невестой Джорджиной Родригес, а также президент ФИФА Джанни Инфантино. Трамп заявил, что его сын является большим фанатом Роналду. Президент познакомил своего наследника с Криштиану и заявил, что после этого сын будет уважать его еще больше.

Криштиану Роналду в Белом доме. Фото: instagram.com/cristiano/

Звездное селфи Роналду

Перед ужином в Белом доме португальский футболист сфотографировался со звездными гостями. Помимо самого Криштиану, ими оказались его невеста Джорджина Родригес, президент ФИФА Джанни Инфантино и миллиардер Илон Маск.

