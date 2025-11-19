Видео
Видео

Главная Спорт Ребров растрогал обращением после победы сборной Украины

Ребров растрогал обращением после победы сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 09:08
обновлено: 09:07
Ребров обратился к украинским военнослужащим после матча с Исландией
Сергей Ребров руководит игрой команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров написал трогательное сообщение после выхода команды в стыковые матчи отбора на ЧМ-2026. Наставник обратился к военнослужащим. 

Ребров на своей странице в Instagram написал, что именно ВСУ "сине-желтые" обязаны своим существованием. 

Читайте также:

Сборная Украины ждет жеребьевку стыковых поединков отбора на Мундиаль, которая состоится в четверг, 20 ноября. Наставник национальной команды Сергей Ребров думает не о следующем сопернике, а о тех людях, благодаря который его подопечные до сих пор выходят на поле. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что написал Ребров 

Тренер сборной Украины заявил, что простого "спасибо" будет недостаточно для того, чтобы поблагодарить защитников страны. Однако Сергей Ребров постарался выразить благодарность и уважение в адрес тех, кто сражается с врагом на фронтах. Наставник заявил, что и сам он, и команда с болельщиками обязаны своей жизнь и возможностью заниматься футболом именно военнослужащим. 

"Я всегда помню, благодаря кому мы существуем. Всегда говорю об этом перед командой. Мы всегда рады встречать вас на наших матчах. Рады видеть на тренировках. Рады, когда можем принести вам хоть миг радости. Надеюсь, сборная смогла вас порадовать. Мы играем за вас", — написал Ребров. 

Напомним, ранее Мирон Маркевич объяснил, почему сборная Украины не играет в каждом матче так, как с Исландией. 

А Влада Зинченко мотивировала Александра Зубкова забивать больше голов в национальной команде. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
