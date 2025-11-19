Ребров обратился к украинским военнослужащим после матча с Исландией

Сергей Ребров руководит игрой команды. Фото: instagram.com/uafukraine/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров написал трогательное сообщение после выхода команды в стыковые матчи отбора на ЧМ-2026. Наставник обратился к военнослужащим.

Ребров на своей странице в Instagram написал, что именно ВСУ "сине-желтые" обязаны своим существованием.

Сборная Украины ждет жеребьевку стыковых поединков отбора на Мундиаль, которая состоится в четверг, 20 ноября. Наставник национальной команды Сергей Ребров думает не о следующем сопернике, а о тех людях, благодаря который его подопечные до сих пор выходят на поле.

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что написал Ребров

Тренер сборной Украины заявил, что простого "спасибо" будет недостаточно для того, чтобы поблагодарить защитников страны. Однако Сергей Ребров постарался выразить благодарность и уважение в адрес тех, кто сражается с врагом на фронтах. Наставник заявил, что и сам он, и команда с болельщиками обязаны своей жизнь и возможностью заниматься футболом именно военнослужащим.

"Я всегда помню, благодаря кому мы существуем. Всегда говорю об этом перед командой. Мы всегда рады встречать вас на наших матчах. Рады видеть на тренировках. Рады, когда можем принести вам хоть миг радости. Надеюсь, сборная смогла вас порадовать. Мы играем за вас", — написал Ребров.

