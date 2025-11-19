Відео
Ребров зворушив зверненням після перемоги збірної України

Ребров зворушив зверненням після перемоги збірної України

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 09:08
Оновлено: 09:07
Ребров звернувся до українських військовослужбовців після матчу з Ісландією
Сергій Ребров керує грою команди. Фото: instagram.com/uafukraine/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров написав зворушливе повідомлення після виходу команди в стикові матчі відбору на ЧС-2026. Наставник звернувся до військовослужбовців.

Ребров на своїй сторінці в Instagram написав, що саме ЗСУ "синьо-жовті" завдячують своїм існуванням.

Читайте також:

Збірна України чекає на жеребкування стикових поєдинків відбору на Мундіаль, яке відбудеться в четвер, 20 листопада. Наставник національної команди Сергій Ребров думає не про наступного суперника, а про тих людей, завдяки яким його підопічні досі виходять на поле.

Сергей Ребров
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що написав Ребров

Тренер збірної України заявив, що простого "дякую" буде недостатньо для того, щоб подякувати захисникам країни. Проте Сергій Ребров постарався висловити подяку та повагу на адресу тих, хто бореться з ворогом на фронтах. Наставник заявив, що і сам він, і команда з уболівальниками завдячують своїм життя та можливістю займатися футболом саме військовослужбовцям.

"Я завжди пам'ятаю, завдяки кому ми існуємо. Завжди кажу про це перед командою. Ми завжди раді зустрічати вас на наших матчах. Раді бачити на тренуваннях. Раді, коли можемо принести вам хоч мить радості. Сподіваюся, збірна змогла вас порадувати. Ми граємо за вас", — написав Ребров.

Нагадаємо, раніше Мирон Маркевич пояснив, чому збірна України не грає в кожному матчі так, як з Ісландією.

А Влада Зінченко мотивувала Олександра Зубкова забивати більше голів у національній команді.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
