Збірна Кюрасао вперше в історії вийшла на ЧС — що відомо

Збірна Кюрасао вперше в історії вийшла на ЧС — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 08:35
Оновлено: 09:10
Дік Адвокат вивів збірну Кюрасао на чемпіонат світу
Збірна Кюрасао перед поєдинком. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

На Кубку Світу, який влітку 2026 року пройде в США, Мексиці та Канаді, дебютує ще одна команда. Збірна Кюрасао встановить рекорд на майбутньому Мундіалі.

Команда, яку вболівальники називають "блакитна хвиля", достроково завоювала путівку на ЧС, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У відбірковій групі B зони Північної та Центральної Америки зафіксовано сенсацію. У матчі шостого туру збірна Кюрасао зіграла внічию з Ямайкою (0:0), набрала 12 балів, випередила цього суперника разом із Тринідадом і Тобаго, що допомогло їй достроково гарантувати собі путівку на Кубок Світу.

Сборная Кюрасао
Фктболісти "блакитної хвилі" після виходу на Мундіаль. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

Що відомо про збірну Кюрасао

Ця команда завдячує своїм успіхом 78-річному Діку Адвокату, який очолив її влітку 2024 року. Відомому нідерландському фахівцю вдалося стабілізувати гру "блакитної хвилі", привнести надійність у дії оборони та навчити "блакитну хвилю" атакувати. Результатом став вихід на Мундіаль.

Сборная Кюрасао
Уболівальник збірної Кюрасао святкує історичний успіх. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

Кюрасао — це самоврядне державне утворення у складі Нідерландів і по суті незалежна держава. "Блакитна хвиля" представить на турнірі найменш численну державу в історії чемпіонатів світу і поб'є рекорд збірної Ісландії на ЧС-2018.

Прізвища гравців збірної Кюрасао мало, що скажуть нейтральним уболівальникам. Проте представники цієї національної команди виступають за такі клуби, як ПСВ, "Цюріх", "Мідлсбро" та дортмундська "Боруссія".

Нагадаємо, Віктор Циганков назвав найкращого українського футболіста у відборі на Мундіаль.

Дружина Олександра Зінченка придумала спосіб, який допоможе збірній України збільшити результативність.

спорт футбол ЧС-2026 з футболу Збірна Кюрасао Дік Адвокат
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
