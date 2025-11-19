Дік Адвокат вивів збірну Кюрасао на чемпіонат світу

Збірна Кюрасао перед поєдинком. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

На Кубку Світу, який влітку 2026 року пройде в США, Мексиці та Канаді, дебютує ще одна команда. Збірна Кюрасао встановить рекорд на майбутньому Мундіалі.

Команда, яку вболівальники називають "блакитна хвиля", достроково завоювала путівку на ЧС, повідомляє портал Новини.LIVE.

У відбірковій групі B зони Північної та Центральної Америки зафіксовано сенсацію. У матчі шостого туру збірна Кюрасао зіграла внічию з Ямайкою (0:0), набрала 12 балів, випередила цього суперника разом із Тринідадом і Тобаго, що допомогло їй достроково гарантувати собі путівку на Кубок Світу.

Фктболісти "блакитної хвилі" після виходу на Мундіаль. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

Що відомо про збірну Кюрасао

Ця команда завдячує своїм успіхом 78-річному Діку Адвокату, який очолив її влітку 2024 року. Відомому нідерландському фахівцю вдалося стабілізувати гру "блакитної хвилі", привнести надійність у дії оборони та навчити "блакитну хвилю" атакувати. Результатом став вихід на Мундіаль.

Уболівальник збірної Кюрасао святкує історичний успіх. Фото: Reuters/Gilbert Bellamy

Кюрасао — це самоврядне державне утворення у складі Нідерландів і по суті незалежна держава. "Блакитна хвиля" представить на турнірі найменш численну державу в історії чемпіонатів світу і поб'є рекорд збірної Ісландії на ЧС-2018.

Прізвища гравців збірної Кюрасао мало, що скажуть нейтральним уболівальникам. Проте представники цієї національної команди виступають за такі клуби, як ПСВ, "Цюріх", "Мідлсбро" та дортмундська "Боруссія".

