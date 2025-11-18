Відео
З ким збірна України може зіграти в стикових матчах ЧС-2026

З ким збірна України може зіграти в стикових матчах ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 11:31
Оновлено: 11:29
З ким зіграє збірна України в стикових матчах відбору на ЧС-2026
Гравці збірної України перед грою. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У Європі закінчуються матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу. Збірна України вже заслужила право зіграти в стикових поєдинках за право потрапити на Мундіаль.

Підопічні Сергія Реброва дізнаються свого наступного суперника під час жеребкування 20 листопада, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У плей-офф відбору на ЧС-2026 зіграють 12 національних команд, які посіли другі місця в групах, і 4 переможці групового етапу Ліги Націй сезону 2024/2025, яких не опинилося на першому або другому місцях у кваліфікаційному етапі Кубка Світу.

Владислав Ванат
Владислав Ванат в оточенні суперників. Фото: Reuters/Kacper Pempel

З ким може зіграти збірна України

Згідно із затвердженим регламентом, у плей-оф відбору буде чотири шляхи по чотири збірні в кожному з них. У кожному з таких квартетів пройде півфінал та фінал, а переможець отримає путівку на Мундіаль.

Напередодні жеребкування учасники плей-офф будуть розподілені на 4 кошики по 4 команди в кожному з них. Перші три кошики по черзі заповнять 12 команд, які вийшли в плей-офф з других місць груп відбору на Кубок Світу. Команди з Ліги Націй опиняться в четвертому кошику.

"Сіяні" команди потраплять до кошиків 1 та 2. Представники першого кошика зіграють із суперниками з четвертого кошика, а команди з другого потраплять на противника з третього.

У першому кошику опинилися Італія, Туреччина, Україна та Польща. У другому Північна Македонія, Словаччина, Шотландія та Чехія. До третього кошика потрапили Ірландія, Албанія, Боснія та Герцеговина, а також Косово. Четвертий кошик представлять Вельс, Румунія, Північна Ірландія та Швеція.

Жеребкування раунду плей-офф відбудеться в четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка пояснила, на що готова заради нових перемог збірної України.

Колишній наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко зробив важливу заяву після перемоги над Ісландією.

спорт футбол Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Жеребкування
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
